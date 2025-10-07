FOTO / Andra, dezvăluiri despre ÎNCEPUTUL relației cu Cătălin Măruță. ”El era deja mare când eu m-am întâlnit cu el”

Andra, în vârstă de 39 de ani, a făcut dezvăluiri despre începuturile relației sale cu Cătălin Măruță, în vârstă de 47 de ani.



Andra este una dintre cele mai îndrăgite și apreciate artiste de pe scena muzicală din România. Andra și partenerul ei de viață, Cătălin Măruță, sunt căsătoriți de 17 ani, dar relația lor durează de 19 ani. Cei doi au împreună doi copii, David și Eva. Cântăreața și prezentatorul de televiziune formează unul dintre cele mai unite cupluri dn showbiz-ul românesc.

Invitată în podcastul „Gând la gând cu Teo”, realizat de Teo Trandafir, a oferit detalii mai puțin cunoscute de la începutul relației sale cu Cătălin Măruță.

Andra, dezvăluiri despre începutul relației cu Cătălin Măruță. ”Eu eram un copil. Tata avea grijă de mine mereu”

”E o chestie acolo, e o energie. Noi efectiv am crescut împreună. El era deja mare când eu m-am întâlnit cu el. La modul că nu era un băiețel. Eu aveam 20 de ani. După doi ani ne-am căsătorit. Eu eram un copil. Tata avea grijă de mine mereu. Nu am mers în cluburi. Mergeam pentru că aveam concerte. Am trecut prin toate și am crescut. Nu știu ce a fost înainte de relația asta, mă crezi?”, a spus Andra, potrivit revistei Unica.

Întrebată dacă a avut o altă relație înainte să-l cunoască pe Cătălin Măruță, artista a răspuns:

”Am avut o relație înainte de Cătălin, de doi ani și jumătate. La vremea aia cânta și el într-o trupă cred. Eram la aceeași casă de discuri. Se leagă lucrurile cum le vrea Dumnezeu”.