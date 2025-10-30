FOTO. Carmen Harra, previziuni pentru sfârșitul anului 2025. ”Și LECTIILE care vin de la sursa noastră de existență pot fi foarte dure”

Carmen Harra a făcut previziuni pentru sfârșitul anului 2025 în legătură cu schimbările climatice. ”Și lecțiile care vin de la sursa noastră de existență, care este pământul, pot fi foarte dure”, a afirmat aceasta.



Carmen Harra, cunoscută și sub numele de Carmen Mureșan, a făcut parte din trupa Trio Expres, care s-a bucurat de succes înainte de Revoluția din 1989. Ulterior, Carmen Harra s-a mutat în America, acolo unde și-a făcut o carieră de succes grație previziunilor sale.

La emisiunea „Online Story by Cornelia Ionescu”, Carmen Harra a făcut unele previziuni legate de vreme până la sfârșitul anului 2025.

Carmen Harra, previziuni pentru sfârșitul anului 2025. ”Manifestările terestre, cicloanele, toate astea ne spun de fapt că pământul încearcă să comunice cu noi”

”Vremea este o reflecție a stării de spirit. Manifestările terestre, cicloanele, toate astea ne spun de fapt că pământul încearcă să comunice cu noi… «eu sunt mama voastră, nu mă tratați cum trebuie și vreau să vă învăț o lecție». Și lecțiile care vin de la sursa noastră de existență, care este pământul, pot fi foarte dure. Civilizații de-a rândul care nu au învățat lecția asta s-au scufundat sub ape, au dispărut. Se pare că, acum, civilizația asta nu o să dispară sub apă, o să dispară sub foc, adică unul dintre cele patru elemente existențiale (apa, pământul, focul, aerul) ar putea să distrugă civilizația asta. Este o realitate pe care noi o trăim, iar vremea joacă un rol important în existența noastră pe pământ”, a declarat Carmen Harra, potrivit click.ro.

”Vedem inundații cum n-am mai văzut, vedem cicloane cum nu am mai avut niciodată, vedem cutremure care continuă să apară, toate acestea există, dar se accentuează. În plus, se accentuează fluctuațiile acestea de vreme, nu mai știi când e cald, când e rece, nu mai sunt sezoane, nu mai e nimic. Vremea e atât de schimbătoare, așa cum e și omul”, a adăugat aceasta.