FOTO. Ce a vrut, de fapt, să STUDIEZE fiica Andreei Marin. ”Atunci am avut o discuție”

Andreea Marin, în vârstă de 50 de ani, a spus ce a vrut, de fapt, să studieze Violeta, fiica sa și a lui Ștefan Bănică Jr.



Andreea Marin a fost căsătorită de trei ori și are un copil, din mariajul cu celebrul artist Ștefan Bănică Junior. Cei doi au împreună o fiică, Violeta. Ștefan Bănică Junior are trei copii. Radu Ștefan este fiul artistului din relația pe care acesta a avut-o cu Camelia Constantinescu. Din căsnicia cu cântăreața Lavinia Pîrva, Ștefan Bănică are un băiețel, Alexandru.

Violeta studiază Dreptul la College of Arts and Sciences din cadrul prestigioasei Universități Cornell din SUA. Însă, anterior, tânăra își dorea să studieze actoria, după cum a povestit Andreea Marin la conferința ”Fain & Simplu”.

”I-am spus – în primul rând, să alegi să faci ceea ce te însuflețește, să iubești ce faci, pentru că petreci atât de mult dedicat carierei, încât nu poți să îți permiți să îți irosești viața pe ceva ce nu îți place, chiar dacă ai face bani, dacă nu îți place, nu are cum să îți iasă bine”, a declarat Andreea Marin, potrivit click.ro.



”Pe de altă parte, când a fost vorba de a alege ce direcție să urmeze în viață, ea având și acest talent artistic, și-ar fi dorit să meargă spre Actorie, atunci am avut o discuție și i-am spus: «nimeni nu te oprește, eu îmi doresc să faci ceea ce visezi tu în viață, dar n-ar fi mai bine, că uite în ce lume cu greutăți trăim, n-ar fi mai bine să urmezi o cale tot pe care să o placi, dar care să îți aducă și o bază materială pe care să te bazezi, să fii pe picioarele tale, material vorbind, nu știi niciodată cu părinții, cât mai suntem în viață, atunci tu trebuie să fii stăpână pe tine, din punct de vedere financiar. Din anul II, din anul III de facultate să urmezi și o altă facultate care te duce spre o pasiune artistică unde nu ai garanția, pentru că puțini artiști ajung să câștige cât ar merita…»”, a mai spus vedeta.