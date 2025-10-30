Prima pagină » Actualitate » FOTO. Ce RELAȚIE are Roxana Ciuhulescu cu fiica sa. ”Să vină să îmi plângă pe umăr”

FOTO. Ce RELAȚIE are Roxana Ciuhulescu cu fiica sa. ”Să vină să îmi plângă pe umăr”

30 oct. 2025, 13:30, Actualitate
FOTO. Ce RELAȚIE are Roxana Ciuhulescu cu fiica sa. ”Să vină să îmi plângă pe umăr”
Ce relație are Roxana Ciuhulescu cu fiica sa

Roxana Ciuhulescu, în vârstă de 46 de ani, a explicat ce relație are cu fiica sa, Ana Cleopatra. Vedeta a mărturisit că este prietenă cu fata sa.

Roxana Ciuhulescu a prezentat ani de zile emisiunea ”Pro Motor” la postul de televiziune Pro TV. În plan personal, vedeta este căsătorită și are doi copii. Roxana Ciuhulescu s-a cununat religios cu Silviu Bulugioiu în anul 2018. Fosta prezentatoare de televiziune Roxana Ciuhulescu a devenit mămică pentru a doua oară în luna iulie a anului 2018, atunci când a adus pe lume un băiețel, Cezar. Micuțul este rezultatul mariajului pe care vedeta îl are cu Silviu Bulugioiu. Roxana Ciuhulescu mai are o fetiță, Ana Cleopatra, din mariajul cu Mihai Ivănescu.

Roxana Ciuhulescu este cunoscută și ca fiind vedeta cu cele mai lungi picioare din România. Are 1,92 metri înălţime, iar picioarele ei măsoară nu mai puţin de 122 de centimetri. La începutul anilor 2000, Roxana Ciuhulescu a realizat un pictorial pentru revista ”Playboy”.

Vedeta a oferit câteva amănunte despre fiica sa, Ana, mărturisind că are o relație de prietenie cu adolescenta.

Ce relație are Roxana Ciuhulescu cu fiica sa. ”Am fost și vreau să rămân lângă ea”

”Da, mamă-prietenă. Am fost și vreau să rămân lângă ea. Să vină să îmi plângă pe umăr dacă e cazul și să îmi spună despre băieți. Să îmi zică și despre multe alte lucruri…”, a declarat Roxana Ciuhulescu pentru revista Viva.

Ana urmează să împlinască 18 ani și a surpins-o pe mama sa cu faptul că nu vrea petrecere:

”Până de ziua ei mai este. Am întrebat-o ce își dorește și mi-a spus un lucru care m-a surprins: că nu vrea petrecere. Cum adică, tu faci majoratul și nu vrei petrecere? Înțeleg să nu mai vrei de la o anumită vârstă, dar acum, la 18 ani, cum să nu îți dorești petrecere? Eu nu o să mă las până ce nu îi voi face o petrecere. Sper că se va răzgândi până atunci. În rest, o să vedem atunci ce anume își dorește”.

