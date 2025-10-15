Prima pagină » Actualitate » FOTO. Ce spune Bursucu despre RELAȚIA cu Teo Trandafir. ”Ne cunoaștem atât de bine viețile”

15 oct. 2025, 16:30, Actualitate
Ce spune Bursucu despre relația cu Teo Trandafir

Bursucu a făcut declarații despre relația sa cu Teo Trandafir, alătiuri de care a moderat emisiunea ”Teo Show”, de la postul de televiziune Kanal D.

Bursucu, pe numele său real Adrian Cristea, a devenit cunoscut după ce a fost dansator și coregraf la emisiunea ”Dansez pentru tine”, difuzată în urmă cu câțiva ani de postul de televiziune Pro TV. Bursucu este cunoscut publicului larg din postura de coregraf, dar și de prezentator la emisiunea ”Teo Show”, pe care a moderat-o alături de Teo Trandafir la postul de televiziune Kanal D. La același post, Bursucu a prezentat show-ul ”Roata norocului”, alături de Ana-Maria Barnoschi. Bursucu a renunțat însă la colaborarea cu Kanal D. În prezent, acesta lucrează la trustul Antena.

Bursucu a făcut declarații despre legătura sa cu Teo Trandafir într-un interviu pe care l-a acordat revistei Unica. Acesta a avut numai cuvinte de laudă la adresa binecunoscutei vedete TV.

Ce spune Bursucu despre relația cu Teo Trandafir.  ”Eu și cu Teo nu ne-am certat niciodată. Și asta pentru că, în primul rând, eu îi port un respect extraordinar”

”Teo m-a făcut prezentator de televiziune, practic. (…) Ea mi-a spus doar atât, că în meseria asta trebuie să fii extrem de serios. Meseria asta se fură. După care, da, sunt lucruri pe care le înveți. De exemplu, cum te uiți într-o cameră, cum lași lumina să-ți vină pe față, ce trebuie să faci în anumite situații într-un interviu, cum trebuie să începi un interviu și cum să termini un interviu. Atenție, Teo, în afara faptului că este un foarte bun profesionist, este un foarte bun profesor de televiziune. Și atunci ai foarte multe lucruri pe care le poți învăța. E adevărat că trebuie să ai răbdare”, a mărturisit Bursucu.


”Cum ar fi vreodată să mă cert eu cu Teo? Doamne, dar nici n-aș îndrăzni. (…) Doamne ferește, nu există așa ceva. Eu și cu Teo nu ne-am certat niciodată. Și asta pentru că, în primul rând, eu îi port un respect extraordinar. Doi, n-aș avea de la ce să mă cert cu Teo, din moment ce eu nu o contrez niciodată. Și asta pentru că n-am avut motive. Ne cunoaștem atât de bine viețile. Știm totul unul despre celălalt”, a adăugat acesta.

