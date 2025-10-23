FOTO. Ce spune Carmen Trandafir despre fiica sa. ”Cunoaște valoarea BANILOR, nu e risipitoare”

Cântăreața Carmen Trandafir, în vârstă de 50 de ani, a dat detalii despre Ana, fiica sa și a comentatorului sportiv Emil Grădinescu.



Carmen Trandafir formează o familie cu jurnalistul Emil Grădinescu. Cei doi au făcut nuntă în august 2011 și au împreună o fată, Ana.

Artista este foarte mândră de fiica sa, Ana – care are 17 ani, despre care a oferit amănunte într-un interviu pe care l-a acordat revistei Viva.

Ce spune Carmen Trandafir despre fiica sa. ”Nu e loc de severitate în relația cu ea, nu ai de ce să fii sever ca părinte”

”Cu cât a crescut, am realizat amândoi că Ana e un copil tare cuminte, înțelegător, sensibil. Nu e loc de severitate în relația cu ea, nu ai de ce să fii sever ca părinte. Înțelege prin simplă comunicare, are autocontrol, autodisciplină native. E empatică, iubește oamenii, îi respectă, își respectă bunicile, cunoaște valoarea banilor, nu e risipitoare (ca maică-sa), seamănă cu tatăl. Își respectă obligațiile față de școală, de profesori”, a declarat Carmen Trandafir.

”Sunt lucruri la care mai umblăm noi, părinții, o îndrumăm, dar nu avem prea mult de lucru în privința asta, ne înțelegem ușor. Eu sunt mai permisivă, recunosc, și îi permit acele mici „ieșiri de adolescentă”, sunt refugiul ei, depășim împreună momentele dificile specifice vârstei. Emil e balanța care echilibrează”, a completat artista.