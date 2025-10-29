FOTO. Ce spune Lili Sandu despre REVENIREA în muzică și în telenovele. ”E un tren pe care trebuie să-l iei atunci când e momentul”

Lili Sandu, în vârstă de 46 de ani, a făcut declarații despre revenirea sa în muzică și în cinematografie. Vedeta este acum prezentatoare TV.



Lili Sandu și partenerul ei de viață, Silviu Țolu, formează unul dintre cele mai frumoase cupluri din showbiz. În data de 10 august 2020, Lili Sandu a devenit mămică pentru prima oară. Vedeta a adus pe lume un băiețel care a primit numele Thomas Jay. În luna noiembrie 2020, Lili Sandu și Silviu Țolu și-au botezat băiețelul.

În plan profesional, cariera lui Lili Sandu a început în anul 1995, a avut primul contact cu scena prin intermediul emisiunii ”Școala Vedetelor”, după care a colaborat cu trupa Trinity, împreună cu Ileana Lazariuc. Lili Sandu a avut o scurtă carieră solo până în anul 2009, iar apoi a plecat în SUA pentru a deveni actriță. Aceasta a apărut în câteva telenovele în România și a prezentat mai multe emisiuni TV. În prezent, aceasta este moderatoar la ”Vorbește lumea”, de la Pro TV.

Lili Sandu a vorbit despre cariera sa, dar și despre eventualitatea de a reveni în muzică și de a juca din nou în telenovele într-un interviu pentru libertatea.ro.

Ce spune Lili Sandu despre revenirea în muzică și în telenovele. ”Înseamnă că ar trebui să renunț la familia pe care o am acasă”

”Mă rezum la prezentatoare de trei ani. Nu aș mai avea timp! Înseamnă că ar trebui să renunț la familia pe care o am acasă. De aici, să merg pe un alt platou, să filmez altceva… ar fi foarte dificil… Nu știu dacă am renunțat la muzică și la actorie. Știi ce se întâmplă? Că în viață întâlnești tot felul de situații… E un tren pe care trebuie să-l iei atunci când e momentul și în cazul meu acum este televiziunea. Cel mai frumos tren din viața mea”, a declarat Lili Sandu.

”Acum nu știu ce o să fie peste câțiva ani. Dacă voi avea șansa să joc într-un film sau să mă reîntorc la cântat, probabil că o voi face”, a mai spus aceasta.