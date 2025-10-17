FOTO. Ce temeri are Irina Fodor în legătură cu fiica sa. ”Am multe FRICI ca părinte”

Irina Fodor a explicat ce temeri are în legătură cu fiica sa și a lui Răzvan Fodor, Diana. ”Am multe frici ca părinte” , a spus vedeta.



Răzvan Fodor este căsătorit de mulți ani cu Irina. Cei doi au împreună o fetiță care se numește Diana. Răzvan Fodor și Irina au o relație de peste 16 ani, iar de peste 14 ani sunt căsătoriți.

Irina Fodor a mărturisit, pentru click.ro, că are multe temeri în ceea ce o privește pe fiica sa și a lui Răzvan, în principal legate de siguranța adolescentei, care are 14 ani.

Ce temeri are Irina Fodor în legătură cu fiica sa. ”Dacă aș putea s-o țin într-un glob de sticlă ar fi ideal”

”Am multe frici ca părinte! Dacă aș putea s-o țin într-un glob de sticlă ar fi ideal. Ea folosește, de exemplu, mijloacele de transport în comun pentru că și-a dorit asta. Mi-e teamă de oameni străini care ar putea să o abordeze cu intenții nu tocmai bune, de dependențe, de siguranța ei. Dar încerc să nu i le transmit și ei. Le vorbesc de obicei cu Răzvan. Toate aceste frici le tocăm între noi”, a declarat Irina Fodor.

”Nu e ușor să fii părinte! Dar sunt și alte multe lucruri frumoase pe care familia ți le dă și din care te încarci zi de zi”, a mai spus aceasta.