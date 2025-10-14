FOTO. Chef Florin Dumitrescu nu mai vrea să mergă la ȘEDINȚELE cu părinții. Care este motivul

Chef Florin Dumitrescu nu mai vrea să meargă la ședințele cu părinții de la școală. Binecunoscutul bucătar a explicat care este motivul.
Chef Florin Dumitrescu a fost jurat la ”Chefi la cuțite”, de la Antena 1, iar în prezent este jurat la ”MasterChef”, emisiune difuzată de postul de televiziune Pro TV.
Celebrul bucătar a povestit, pentru revista Viva, că nu mai vrea să participe la ședințele cu părinții de la școlile fetelor sale și a explicat care este motivul.
”Mai merg la ședințele cu părinții, doar că am observat că părinții nu mai sunt atenți dacă sunt eu prezent. În plus, pe mine mă cam plictisesc ședințele astea și încep să vorbesc aiurea”, a declarat chef Florin Dumitrescu.
”Și cumva îi pornesc pe mai mulți părinți să ia cuvântul și atunci mi-am propus să nu mai merg eu și să o las pe soția mea să participe singură. Dacă vor să aibă o ședință liniștită și eficientă, mai bine nu mă cheamă pe mine”, a mai spus acesta.