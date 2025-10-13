FOTO / Cum a fost cerută în căsătorie Carmen Trandafir de Emil Grădinescu. ”M-a ȘOCAT, ne era atât de bine”

Cântăreața Carmen Trandafir, în vârstă de 50 de ani, a povestit cum a fost cerută în căsătorie de comentatorul sportiv Emil Grădinescu, în vârstă de 65 de ani.



Carmen Trandafir formează o familie cu jurnalistul Emil Grădinescu. Cei doi au făcut nuntă în august 2011 și au împreună o fată, Ana.

Artista a povestit, pentru revista Viva, cum a fost momentul în care a fost cerută în căsătorie de cel care îi este în prezent partener de viață.

Cum a fost cerută în căsătorie Carmen Trandafir de Emil Grădinescu. ”În momentul ăla ștergeam praful în casă”

”A fost clar o surpriză cererea în căsătorie, nu mă așteptam. M-a șocat, ne era atât de bine… Norocul meu și al lui a fost că nu a venit cu gesturi romantice, asta mai lipsea ca să mi se ia de tot. Bun, trecând peste șoc, în câteva zile de gândire, mi-am dat acceptul. Și asta cu gândul la petrecerea nunții și la modelul de rochie pe care urma să îl gândesc. Motivele astea mi-au dat avânt. Dantela clasică, vintage, a fost piesa de rezistență a rochiei”, și-a amintit Carmen Trandafir.

”Cererea în căsătorie a sunat exact așa: ”Auzi, când facem și noi actele alea?!”. A trebuit să îl întreb de două ori ca să înțeleg despre ce acte era vorba. Știu că în momentul ăla ștergeam praful în casă. Acum, că mă gândesc, să fi fost inspirat de imaginea cu viitoarea soție gospodină? Nu știu cât de romantică sunt, dar știu că ador să spun te iubesc. Anei i-o spun cel mai des, mai ales în ultima vreme, când simt că e aproape să-și ia zborul, îi repet de o mie de ori pe zi că o iubesc, de parcă mi-ar fi teamă că uită”, a mai povestit artista.