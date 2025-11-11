FOTO. Cum a început relația dintre Adela Popescu și Radu Vâlcan. ”Se uita într-un fel la mine care mi-a dat FIORI”

Adela Popescu, în vârstă de 39 de ani, a povestit cum a început relația sa cu Radu Vâlcan, în vârstă de 48 de ani.



Adela Popescu este căsătorită cu prezentatorul de televiziune Radu Vâlcan. Cei doi au împreună trei copii – Alexandru, Andrei și Adrian.

La podcastul „Prima Dată cu Raluca Hagiu”, Adela Popescu a povestit cum a început povestea de dragoste dintre ea și Radu Vâlcan.

Cum a început relația dintre Adela Popescu și Radu Vâlcan. ”Atunci mi-am dat seama că nu mai scap”

”El s-a îndrăgostit primul de mine. Eu tot timpul am fost genul neinteresată, (…). Așa și cu el, lui i-am atras atenția mai repede și am început să văd cum mă privește că simți din privire, privirea se schimbă foarte tare când doi oameni se plac sau cel puțin unul te place, te privește altfel – te privește mai mult, pe ascuns, se ferește, își schimbă privirea”, a detaliat Adela Popescu, potrivit click.ro.

”A fost o filmare pe care am avut-o la Bodrum pentru serialul Iubire și Onoare și, pur și simplu, îmi amintesc că avea o cămașă cu carouri și când mergeam la cină, la micul dejun, se uita într-un fel la mine care mi-a dat fiori. Simțeam că se uită într-un fel… Atunci mi-am dat seama că nu mai scap”, a adăugat aceasta.