FOTO. De ce nu mai prezintă Mihai Călin show-uri TV. ”Nu mai erau emisiuni INTERESANTE pentru mine”

Actorul Mihai Călin, în vârstă de 56 de ani, a dezvăluit de ce nu a mai prezentat show-uri de televiziune. ”Nu mai erau emisiuni interesante pentru mine”, a spus acesta.



Mihai Călin este un cunoscut actor, care de-a lungul anilor a jucat în diverse seriale care s-au bucurat de succes la public.

Mihai Călin a debutat în televiziune în urmă cu 25 de ani, la emisiunea „Știi și câștigi”, pe care a moderat-o la postul de televiziune Pro TV. De asemenea a prezentat și show-uri precum ”Roata norocului” și ”Superbingo”.

În plan personal, Mihai Călin este căsătorit cu Silvia și au împreună un copil, un băiat pe nume Matei.

Actorul a dezvăluit, pentru revista Viva, de ce nu a mai moderat emisiuni de televiziune.

De ce nu mai prezintă Mihai Călin show-uri TV. ”Nu voiam să rămân în televiziune și să fac orice absolut orice”

”M-am retras pentru că nu mai erau emisiuni interesante pentru mine. Mi-am văzut de treaba mea în teatru. N-am regretat cu nimic, nu voiam să rămân în televiziune și să fac orice absolut orice”, a declarat Mihai Călin.

Actorul a mărturisit și care roluri interpretate în teatru îi sunt cel mai aproape de suflet:

”Sunt multe personaje pe care le-am jucat la teatru și care mi-au plăcut foarte mult: Feodor, din „Nunta lui Krecinski”, la Național, Chiriac din „O noapte furtunoasă”, Tipătescu din „O scrisoare pierdută”, Caliban din „Furtuna”. Au fost mai multe, nu prea am avut roluri principale, dar nu îmi pasă de lucrul acesta”.