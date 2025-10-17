FOTO. Gabriela Cristea și Tavi Clonda, momente romantice în BAIE la Kanal D. ”Descoperisem că nu erau camere de luat vederi”

Gabriela Cristea, în vârstă de 50 de ani, și soțul ei, Tavi Clonda, în vârstă de 46 de ani, au povestit despre un moment romantic pe care l-au avut în baie pe vremea când lucrau la Kanal D.

Gabriela Cristea este căsătorită cu muzicianul Tavi Clonda din anul 2015. Din mariajul cu Tavi Clonda, Gabriela Cristea are două fetițe, Victoria și Iris. Înainte de a deveni mămică, Gabriela Cristea a pierdut două sarcini, una la 20 de ani și cealaltă cu Tavi Clonda.

Invitați la podcastul realizat de Cătălin Măruță, Gabriela Cristea și Tavi Clonda și-au amintit de un moment pasional, dar și amuzant de la începutul relației lor, când lucrau împreună la emisiunea ”Te vreau lângă mine”, de la Kanal D. Într-o pauză de filmare, cei doi au avut parte de un moment romantic în baie.

Gabriela Cristea și Tavi Clonda, momente romantice în baie la Kanal D. ”Și când dau să plec, îmi alunecă…”

”Ne-am giugiulit un pic, acolo, ca îndrăgostiții…Nu, că le opream (n.r. lavalierele). Și fii atent: înainte să ajungem noi la locul cu pricina, descoperisem că nu erau camere de luat vederi. Că știi că în instituții peste tot sunt camere de luat vederi, sau cel puțin la vremea aia erau, doar la toaletă nu erau”, a povestit Gabriela Cristea, citată de click.ro.

”Să se înțeleagă, am făcut doar un pupic, adică ne-am dat un pupic, înțelege lumea, toată România…”, a adăugat Tavi Clonda.

”Și femeia de serviciu, tocmai ce spălase pe jos… Și repede că era pauza de publicitate, hap, trebuia să urcăm înapoi sus în spate… Și când dau să plec, îmi alunecă… Eu în rochia de emisie, că eram în mijlocul emisiei, că nu puteam să o mai schimb. Norocul meu, ce crezi, era ultima pauza de publicitate, să termina emisia. Și… Dau să plec… Și când dau să plec, îmi alunecă piciorul… Aveam o pereche de sandale din alea cu talpă de piele… Și alunec pe alea, fac cranc și mi se duce… Nu am căzut… Da, și mi s-a dus iarăși șlițul la gară”, a mai spus Gabriela Cristea.