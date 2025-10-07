Prima pagină » Actualitate » FOTO / MOTIVUL pentru care Gabriel Dorobanțu nu a cântat la Festivalul de la Mamaia. ”Eu nu am înțeles de ce trebuie să mă duc”

07 oct. 2025, 16:30, Actualitate
Galerie Foto 20
Motivul pentru care Gabriel Dorobanțu nu a cântat la Festivalul de la Mamaia

Gabriel Dorobanțu, în vârstă de 72 de ani, a spus care a fost motivul pentru care nu a cântat la Festivalul de la Mamaia de anul acesta.

Gabriel Dorobanțu este unul dintre cei mai apreciați cântăreți români. Face parte din generația de aur a muzicii ușoare românești. De-a lungul timpului, acesta a interpretat numeroase melodii care au ajuns imediat la sufletul publicului.

În plan personal, Gabriel Dorobanțu nu a fost niciodată căsătorit și nici nu are copii. În urmă cu este 20 de ani, Gabriel Dorobanțu a decis, împreună cu părinții săi, să se mute din București, la Cornu.
Anul acesta, Gabriel Dorobanțu a fost invitat să urce pe scena Festivalului de la Mamaia, însă artistul a refuzat.

Motivul pentru care Gabriel Dorobanțu nu a cântat la Festivalul de la Mamaia. ”Pe mine nu m-au chemat niciodată la Mamaia, în 30 de ani”

”M-au chemat la festival, dar eu am fost să-mi rezolv problemele de sănătate. Nu am avut cum să mă duc. Pe mine nu m-au chemat niciodată la Mamaia, în 30 de ani. M-au mai întrebat dacă vreau să mă duc, dar eu nu am înțeles de ce trebuie să mă duc. Pentru că ei au zis să merg să cânt doar un cântec sau să mă duc să fac un remember, să cânt nu știu ce cântece. Așa înțeleg ei cum trebuie să mă duc eu la Mamaia. Nu judec pe nimeni, eu îmi văd de treaba mea”, a declarat Gabriel Dorobanțu pentru revista Viva.

”Însă, problema mare este alta. Ce se întâmplă după Mamaia? Nimic. Atâta vreme cât radiourile și televiziunile nu vor transmite muzica românească, noi degeaba înviem cai morți. Vrem să ne batem cu pumnul în piept, cine suntem, ce am cântat și ce vom cânta mai departe. Păi, degeaba vom cânta dacă radiourile ignoră creația românească, ignoră compozitorii, ignoră interpreții… Asta este”, a mai spus artistul.

 

