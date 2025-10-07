FOTO / Preparatul care îi DISPLACE total lui chef Florin Dumitrescu. ”Le urăsc, alea sunt ceva rău”

Chef Florin Dumitrescu a spus ce preparat îi displace cel mai mult, dar a dezvăluit și ce anume îi place să mănânce non-stop.
Chef Florin Dumitrescu este cunoscut din postura de jurat la show-uri culinare de mare succes. Acesta a fost jurat la ”Chefi la cuțite”, de la Antena 1, iar în prezent este jurat la ”MasterChef”, emisiune difuzată de postul de televiziune Pro TV.
”Mie nu-mi plac macaroanele cu brânză dulce, adică alea pe vechi. Le urăsc, alea sunt ceva rău. Și mai au și brânză sărată uneori. Brânză sărată, stafide și macaroanele alea care sunt și uscate. Nu, aia nu-mi place”, a mărturisit chef Florin Dumitrescu.
În schimb, acesta a afirmat că ar mânca oricând pâine cu unt:”Aici e foarte simplu, pâine și unt. Aș putea supraviețui și trăi toata viața cu asta”.
Cunoscutul bucătar este de părere că ciocolata Dubai este supraevaluată:
”Consider că ciocolata Dubai este supraapreciată. Îmi place foarte mult cataiful, îmi place foarte mult fisticul, dar nu îmi place să le combin cu ciocolată, pentru că mi se pare că deja sunt… perfecte așa cum sunt. În momentul în care am adăugat ciocolată, mi se pare că se duce într-o zonă un pic grețoasă”.