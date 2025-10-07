FOTO / Preparatul care îi DISPLACE total lui chef Florin Dumitrescu. ”Le urăsc, alea sunt ceva rău”

Chef Florin Dumitrescu a spus ce preparat îi displace cel mai mult, dar a dezvăluit și ce anume îi place să mănânce non-stop.



Chef Florin Dumitrescu este cunoscut din postura de jurat la show-uri culinare de mare succes. Acesta a fost jurat la ”Chefi la cuțite”, de la Antena 1, iar în prezent este jurat la ”MasterChef”, emisiune difuzată de postul de televiziune Pro TV.

Într-un interviu pe care l-a acordat revistei Unica, chef Florin Dumitrescu a spus ce preparat îi displace, dar și ce ar mânca oricând.