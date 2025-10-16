FOTO. Radu Ștefan Bănică, despre cariera sa. ”An de an mi se clădește RAMPA până când o să zbor”

Radu Ștefan Bănică a vorbit despre cariera sa artistică. ”An de an mi se clădește rampa până când o să zbor” , a afirmat acesta.

Radu Ștefan Bănică este actor, dar și cântăreț. Despre activitatea sa a făcut acesta câteva declarații într-un interviu pentru revista Viva.

”Momentan tocmai am scos CD-ul meu, ”Prima pagină”, și sunt în continuă derulare cu filmările la Antena 1. În acest moment, asta este prioritatea mea, dar nu mă opresc aici. Încerc să fac mai multe lucruri în paralel, dar ce este mult strică. Mă focusez momentan, pe serial. (…) Momentan este actoria pe primul loc pentru mine. Dar muzica stă la cuptor. Când este gata, ea va ieși”, a declarat Radu Ștefan Bănică.

”A fost un an plin, slavă cerului! A fost un an în care am învățat în continuare, un an în care m-am perfecționat și, totodată, o etapă a începutului pentru că încă mă consider la început. Practic, an de an mi se clădește rampa până când o să zbor”, a mai spus acesta.

Radu Ștefan Bănică este fiul lui Ștefan Bănică Jr. din relația cu Camelia Constantinescu

Ștefan Bănică Junior are trei copii. Radu Ștefan este fiul artistului din relația pe care acesta a avut-o cu Camelia Constantinescu. Din mariajul cu vedeta de televiziune Andreea Marin, Ștefan Bănică are o fiică, Violeta. Din căsnicia cu cântăreața Lavinia Pîrva, Ștefan Bănică are un băiețel, Alexandru.

Radu Ștefan, fiul cel mare al lui Ștefan Bănică Junior, are 23 de ani și a studiat la UNATC. De asemenea, acesta a avut și propria afacere. Este vorba despre o cafenea pe care o deschisese în Capitală.