FOTO. Victor Pițurcă dă detalii despre fiul său și al Vicăi Blochina. ”Seamănă, SEAMĂNĂ bine cu mine”

Victor Pițurcă, în vârstă de 69 de ani, a făcut declarații despre Edan, fiul său din relația pe care a avut-o cu Vica Blochina.



Vica Blochina a devenit cunoscută în showbiz-ul românesc după ce s-a aflat despre povestea de dragoste pe care a trăit-o cu fostul mare jucător de fotbal și antrenor Victor Pițurcă, împreună cu care are un băiat care se numește Edan. Relația dintre Vica Blochina și Victor Pițurcă s-a întins pe durata a 16 ani, între anii 1995 și 2011. Edan, fiul lor, a venit pe lume în anul 2007, iar în prezent locuiește cu tatăl său.

Victor Pițurcă este căsătorit de mai bine de 30 de ani cu Maria, care i-a dăruit doi copii: un băiat, Alex, și o fată, Claudia.

Fostul sportiv a vorbit despre Edan, fiul său cu Vica Blochina, într-un interviu pe care l-a acordat revistei Viva.

Victor Pițurcă dă detalii despre fiul său și al Vicăi Blochina. ”E greu, ești mereu îngrijorat când ai un copil adolescent”

”Seamănă, seamănă bine cu mine, într-adevăr. Așa este! Edan deja e mare. Are 18 ani, a făcut școala de șoferi și are deja carnet de conducere. N-are încă mașină, că trebuie să-și termine liceul, are alte priorități”, a afirmat Victor Pițurcă.

Întrebat dacă grea viața cu un copil adolescent, Victor Pițurcă a răspuns:

”Daaa. E greu, ești mereu îngrijorat când ai un copil adolescent. Mă gândeam acum, că ați deschis subiectul, și la ce au pățit mama și tata cu noi. Am fost doi băieți, nu le-a fost ușor. Cred că le-a fost greu clar. Nu probleme mari! În orice caz, nu ca astăzi. Astăzi, copiii au acces la orice. Noi nu știam nici 5% din ce știu ei în prezent, la vârste fragede”.