Gala Mari Sportivi ProSport 2025 | Constantin Popovici, premiat pentru medalia de bronz obținută la Campionatele Mondiale de Natație

Sportivul român Constantin Popovici, în vârstă de 36 de ani, a fost premiat la Gala Mari Sportivi ProSport 2025 pentru medalia de bronz obținută în cadrul Campionatelor Mondiale de Natație 2025, disputate în Singapore.

Înotătorul a participat la proba de sărituri în apă de la mare înălțime (27 m) și a acumulat 408.70 puncte, suficient pentru a obține locul al treilea.

Constantin Popovici, premiat în cadrul Galei Mari Sportivi ProSport pentru bronzul de la CM de Natație.

Popovici, legitimat la CSM Bacău, a fost prezent la Gala Mari Sportivi ProSport pentru a-și ridica premiul și a oferit un scurt discurs prin care a ținut să-și prezinte mulțumirile clubului și antrenorului său, dar și Federației Române de Natație.

„O să încerc să fiu cât mai scurt. Mulțumesc pentru acest premiu și pentru nominalizare. În primul rând vreau să spun că nu pot să mă compar cu sportivii de aici pentru că ei sunt mult mai valoroși. Dar mă bucur că în seara asta fac parte din acest grup minunat și vreau să mulțumesc antrenorului meu, Adrian Gavriliu, clubului CSM Bacău și Federației Române de Natație, care mă susțin. Fără ei, aceste rezultate nu ar fi posibile. Felicitări tuturor pentru toate rezultatele extraordinare și cât mai multe rezultate bune”, a declarat Constantin Popovici, la Gala Mari Sportivi ProSport.

Antrenorul Adrian Gavriliu a avut o reacție dură după succesul de la CM de Natație

Imediat după medalia de bronz obținută de Constantin Popovici la CM de Natație din Singapore, antrenorul său Adrian Gavriliu a avut o reacție extrem de dură la adresa Guvernului, prin intermediul ProSport.