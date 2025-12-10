Deși trecută recent în neființă, Rodica Stănoiu, fostul ministru al Justiției, nu are liniște nici pe lumea cealaltă. Aceasta a lăsat în urmă o poveste de dragoste extrem de controversată. Fostul ministru a lăsat o avere impresionantă, pe care ar fi vânat-o și iubitul ei cu 30 de ani. Potrivit apropiaților, scrie Cancan, acesta ar fi manipulat-o și controlat-o cu un obiectiv foarte clar: averea.

Fostul ministru al Justiției din Guvernul Năstase nu a avut copii, însă conform apropiaților are doi nepoți. Abia după moartea ei, survenită recent la 86 de ani, a ieșit la iveală relația bine ascunsă de ochii lumii cu partenerul ei mai tânăr cu 50 de ani.

O relație bine ascunsă de ochii lumii

Acesta a apărut în viața Rodicăi Stănoiu după ce soțul ei a decedat în anul 2017. Ulterior, fostul magistrat și-a refăcut viața sentimentală alături de iubitul ei mai tânăr cu o jumătate de secol. Relația lor a creat multă vâlvă, mai ales din cauza uriașei diferențe de vârstă dintre parteneri, dar Rodicăi nu i-a păsat de gura lumii.

Potrivit apropiaților fostului ministru, bărbatul tinerel ar fi apelat la diverse tertipuri pentru a o controla pe partenera sa. Ultimii ani din viața Rodicăi Stănoiu fost radical diferiți de cei pe care îi trăise înainte. Practic, de când l-a cunoscut pe Marius, fosta politiciană PSD s-ar fi schimbat complet.

O apropiată a sa a dezvăluit pentru sursa citată că bărbatul ar fi controlat-o în cel mai mic detaliu. Foarte impertinent, acesta ar fi reușit să pună monopol inclusiv pe telefonul fostului ministru și controla orice convorbire a acesteia. Se izolase total de lume, însă au mai fost sacrificii pe care Rodica Stănoiu le-ar fi făcut pentru a nu-și pierde iubitul.

Rodica Stănoiu făcea sacrificii enorme de dragul iubitului tinerel. „Voia să țină pasul cu fetele tinere”

Pentru bărbatul pe care îl iubea, Rodica Stănoiu a fost dispusă la mari sacrificii, fără să ezite. Prietenii și apropiații acesteia povestesc că obișnuia să facă intervenții estetice frecvente, dorind mereu să se simtă atrăgătoare și să țină pasul cu femeile tinere.

„Nu cred că i-a căzut ea cu tronc lui, să fim serioși, chiar și cu toate operațiile estetice. Ea oricum se opera estetic excesiv pentru a fi pe placul lui. Făcea mereu intervenții să se simtă frumoasă, să țină pasul cu fetele tinere. Ea era o femeie dificilă, nu era ușor de suportat. Avea anumite tabieturi, era o femeie cu un caracter puternic, așa că nu cred că a fost dragoste”, a declarat o bună prietenă a fostului ministru.

Potrivit apropiaților, femeia ar fi fost în stare de orice pentru iubitul ei și se conforma fără să clipească doleanțelor sale.

„Marius căuta cu cine vorbește, îi controla telefoanele, era disperat să dețină control, iar ea îl lăsa”, a mai spus amica Rodicăi Stănoiu.

„Era să moară pe masa de operație”

Însă, Rodica Stănoiu a riscat enorm. Nu doar că și-ar pus sănătatea în pericol pentru a arăta mai tânără, dar a trecut și prin momente critice. Avea probleme medicale care vizau coloana, dar și unele probleme cardiace. A suportat o intervenție în SUA și era să moară chiar pe masa de operație.

„A avut probleme de sănătate, era bolnavă rău în ultimii ani de viață. A fost operată în America, era să moară pe masa de operație. A fost operată în Franța, era greu cu ea. A avut operații la coloană, multe intervenții avea. La restaurant dacă ieșea, mergea cu perna medicinală după ea, nu era deloc bine. Avea probleme și cu inima”, a mai declarat apropiata fostului magistrat.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI