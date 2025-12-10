Prima pagină » Actualitate » Rodica Stănoiu, captiva iubitului mai tânăr cu o jumătate de secol? „Se opera excesiv pentru a fi pe placul lui/Era să moară pe masa de operație”

Rodica Stănoiu, captiva iubitului mai tânăr cu o jumătate de secol? „Se opera excesiv pentru a fi pe placul lui/Era să moară pe masa de operație”

10 dec. 2025, 18:44, Actualitate
Rodica Stănoiu, captiva iubitului mai tânăr cu o jumătate de secol? „Se opera excesiv pentru a fi pe placul lui/Era să moară pe masa de operație”
Galerie Foto 4

Deși trecută recent în neființă, Rodica Stănoiu, fostul ministru al Justiției, nu are liniște nici pe lumea cealaltă. Aceasta a lăsat în urmă o poveste de dragoste extrem de controversată. Fostul ministru a lăsat o avere impresionantă, pe care ar fi vânat-o și iubitul ei cu 30 de ani. Potrivit apropiaților, scrie Cancan, acesta ar fi manipulat-o și controlat-o cu un obiectiv foarte clar: averea. 

Fostul ministru al Justiției din Guvernul Năstase nu a avut copii, însă conform apropiaților are doi nepoți. Abia după moartea ei, survenită recent la 86 de ani, a ieșit la iveală relația bine ascunsă de ochii lumii cu partenerul ei mai tânăr cu 50 de ani.

Mormântul Rodicăi Stănoiu. Foto: Cancan

O relație bine ascunsă de ochii lumii

Acesta a apărut în viața Rodicăi Stănoiu după ce soțul ei a decedat în anul 2017. Ulterior, fostul magistrat și-a refăcut viața sentimentală alături de iubitul ei mai tânăr cu o jumătate de secol. Relația lor a creat multă vâlvă, mai ales din cauza uriașei diferențe de vârstă dintre parteneri, dar Rodicăi nu i-a păsat de gura lumii.

  • Potrivit apropiaților fostului ministru, bărbatul tinerel ar fi apelat la diverse tertipuri pentru a o controla pe partenera sa. Ultimii ani din viața Rodicăi Stănoiu fost radical diferiți de cei pe care îi trăise înainte. Practic, de când l-a cunoscut pe Marius, fosta politiciană PSD s-ar fi schimbat complet.

O apropiată a sa a dezvăluit pentru sursa citată că bărbatul ar fi controlat-o în cel mai mic detaliu. Foarte impertinent, acesta ar fi reușit să pună monopol inclusiv pe telefonul fostului ministru și controla orice convorbire a acesteia. Se izolase total de lume, însă au mai fost sacrificii pe care Rodica Stănoiu le-ar fi făcut pentru a nu-și pierde iubitul.

Rodica Stănoiu făcea sacrificii enorme de dragul iubitului tinerel. „Voia să țină pasul cu fetele tinere”

Pentru bărbatul pe care îl iubea, Rodica Stănoiu a fost dispusă la mari sacrificii, fără să ezite. Prietenii și apropiații acesteia povestesc că obișnuia să facă intervenții estetice frecvente, dorind mereu să se simtă atrăgătoare și să țină pasul cu femeile tinere.

„Nu cred că i-a căzut ea cu tronc lui, să fim serioși, chiar și cu toate operațiile estetice. Ea oricum se opera estetic excesiv pentru a fi pe placul lui. Făcea mereu intervenții să se simtă frumoasă, să țină pasul cu fetele tinere. Ea era o femeie dificilă, nu era ușor de suportat. Avea anumite tabieturi, era o femeie cu un caracter puternic, așa că nu cred că a fost dragoste”, a declarat o bună prietenă a fostului ministru.

Potrivit apropiaților, femeia ar fi fost în stare de orice pentru iubitul ei și se conforma fără să clipească doleanțelor sale.

„Marius căuta cu cine vorbește, îi controla telefoanele, era disperat să dețină control, iar ea îl lăsa”, a mai spus amica Rodicăi Stănoiu.

„Era să moară pe masa de operație”

Însă, Rodica Stănoiu a riscat enorm. Nu doar că și-ar pus sănătatea în pericol pentru a arăta mai tânără, dar a trecut și prin momente critice. Avea probleme medicale care vizau coloana, dar și unele probleme cardiace. A suportat o intervenție în SUA și era să moară chiar pe masa de operație.

„A avut probleme de sănătate, era bolnavă rău în ultimii ani de viață. A fost operată în America, era să moară pe masa de operație. A fost operată în Franța, era greu cu ea. A avut operații la coloană, multe intervenții avea. La restaurant dacă ieșea, mergea cu perna medicinală după ea, nu era deloc bine. Avea probleme și cu inima”, a mai declarat apropiata fostului magistrat.

RECOMANDĂRILE AUTORULUI

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ Război total în justiție, după documentarul Recorder. Curtea de Apel București lansează acuzații dure la adresa unui judecător prezent în dezvăluirea de presă
19:04
Război total în justiție, după documentarul Recorder. Curtea de Apel București lansează acuzații dure la adresa unui judecător prezent în dezvăluirea de presă
Gala Mari Sportivi ProSport 2025 | Constantin Popovici, premiat pentru medalia de bronz obținută la Campionatele Mondiale de Natație
17:10
Gala Mari Sportivi ProSport 2025 | Constantin Popovici, premiat pentru medalia de bronz obținută la Campionatele Mondiale de Natație
EXCLUSIV O nouă apariție a judecătoarei Iulia Scântei. De la celebra pălărie galbenă, a trecut la un alt accesoriu, de data aceasta purtat la piept
16:31
O nouă apariție a judecătoarei Iulia Scântei. De la celebra pălărie galbenă, a trecut la un alt accesoriu, de data aceasta purtat la piept
Mediafax
Care sunt candidații cei mai căutați pe piața locurilor de muncă în acest moment
Digi24
„Războiul a atins apogeul și se mută în Europa”. Avertismentul liderului uneia dintre cele mai eficiente unități din armata ucraineană
Cancan.ro
Rodica Stănoiu va fi deshumată?! Detalii despre ultimele ore ale fostei ministrese: a ajuns la camera de gardă 'subnutrită și lovită'
Prosport.ro
Imaginile momentului cu Cristina Neagu după ce a plecat din România. Vacanță de vis în Hawaii
Adevarul
Mesajul dur al unui profesor de Drept: Dacă un neurochirurg de 65 de ani poate opera, și un judecător poate pronunța divorțuri
Mediafax
Impulsivitatea cumpărăturilor de Crăciun. Cum ne influențează neuromarketingul și ce spun specialiștii
Click
Monica Pop a spus care este rețeta pentru creșterea imunității. Nu recomandă Vitamina C: „O prostie”
Digi24
Decizie istorică: Danemarca desemnează oficial SUA drept o amenințare. Cum au ajuns serviciile secrete la această decizie
Cancan.ro
Rodica Stănoiu va fi DESHUMATĂ?! Detalii tulburătoare despre ultimele ore ale fostei ministrese: a ajuns la camera de gardă 'subnutrită și lovită'
Ce se întâmplă doctore
Ce s-a ales de Simona Mihăescu, fosta prezentatoare a emisiunii „Rețeta de acasă”? Cu ce se ocupă după ce a părăsit televiziunea. E total schimbată
Ciao.ro
Amante celebre din showbiz-ul românesc! Unele au ajuns în faţa altarului, altele au rămas doar cu amintirea
Promotor.ro
Este oficial: Impozitul auto va crește, în 2026! Decizia luată de Curtea Constituțională
Descopera.ro
Semne de activitate detectate pe obiectul interstelar 3I/ATLAS
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Alinuța:- Am găsit o metodă să slăbim...
Descopera.ro
Ce dezvăluie un pigment albastru uimitor, vechi de 13.000 de ani, despre strămoșii noștri?
JUSTIȚIE Mai multe ONG-uri din zona „Rezist” au organizat un protest în fața Consiliului Suprem al Magistraturii
19:44
Mai multe ONG-uri din zona „Rezist” au organizat un protest în fața Consiliului Suprem al Magistraturii
METEO Prognoza meteo pentru data de 11 decembrie 2025. Vreme mohorâtă până la finalul săptămânii, ceață, ploi și burniță
19:43
Prognoza meteo pentru data de 11 decembrie 2025. Vreme mohorâtă până la finalul săptămânii, ceață, ploi și burniță
POLITICĂ Parlamentul maghiar dominat de partidul lui Orban adoptă o lege care îngreunează demiterea președintelui. Opoziția face acuzații
19:33
Parlamentul maghiar dominat de partidul lui Orban adoptă o lege care îngreunează demiterea președintelui. Opoziția face acuzații
ULTIMA ORĂ Anunțul lui Bolojan dă fiori. Pensionarii și profesorii își pot lua „adio” de la majorarea veniturilor. Abia în 2027 se va relansa economia
19:19
Anunțul lui Bolojan dă fiori. Pensionarii și profesorii își pot lua „adio” de la majorarea veniturilor. Abia în 2027 se va relansa economia
ULTIMA ORĂ Ilie Bolojan spune că economia României poate fi stimulată prin absorbția fondurilor europene. „Avem 10 miliarde de euro de absorbit doar din PNRR”
19:15
Ilie Bolojan spune că economia României poate fi stimulată prin absorbția fondurilor europene. „Avem 10 miliarde de euro de absorbit doar din PNRR”
AI AFLAT! Ediție specială a emisiunii Ai aflat! Cu Ionuț Cristache
19:04
Ediție specială a emisiunii Ai aflat! Cu Ionuț Cristache

Cele mai noi