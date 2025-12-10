O nouă apariție a judecătoarei Iulia Scântei. De la celebra pălărie galbenă, a trecut la un alt accesoriu, de data aceasta purtat la piept

După pălăria galben-lămâie care a atras toate privirile la Parada de 1 Decembrie, judecătoarea CCR, Iulia Scântei, iese din nou în evidență. La ședința de astăzi de la Curtea Constituțională, în cadrul căreia judecătorii au dat undă verde majorării taxelor de la 1 ianuarie 2026, Scântei a apărut cu un nou accesoriu, de data aceasta purtat la piept.

Iulia Scântei a apărut astăzi la Curtea Constituțională a României cu o broșă prinsă pe sacou, semn că amprenta vestimentară rămâne, doar accesoriul se schimbă. Broșa domină ținuta și joacă rolul de accent, exact cum a făcut și pălăria la paradă. Scântei alege din nou contraste clare: auriu pe culori închise.

Judecătoarea CCR și-a făcut deja un nume prin apariții „altfel” la evenimentele oficiale. Dacă la parada de 1 Decembrie, a ales un outfit format dintr-o pălărie galbenă lămâie şi o jachetă în aceeaşi culoare, pe sub capa bej de deasupra, asortate, în opinia sa, la o încălțăminte sport, o geantă office şi jeans albastru, la un alt eveniment oficial a purtat o pereche de ochelari de vedere foarte avangardişti.

Mesajul rămâne limpede: protocolul poate conviețui cu personalitatea, iar „pata de culoare” se mută, sezon cu sezon, din cap pe rever.

