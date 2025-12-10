Care este diferența dintre ouăle albe și cele maro. Care ar avea mai mulți nutrienți

Deși ouăle reprezintă unul dintre cele mai consumate alimente din lume, puțini știu diferența dintre ouăle albe și cele maro, iar această distincție continuă să genereze curiozitate și mituri.

Mulți consumatori consideră că ouăle maro sunt mai sănătoase, în timp ce alții cred că valoarea nutritivă este identică. În practică, diferențele sunt mai puține decât se crede, însă anumite particularități merită cunoscute pentru a face alegeri corecte, mai ales într-o piață în care prețurile, dar și preferințele diferă considerabil.

De unde este diferența de culoare dintre ouă

Culoarea cojii este dată de rasa găinii, nu de calitatea oului sau de modul în care este hrănită pasărea. Găinile cu pene albe și loburi auriculare albe produc în mod natural ouă albe, în timp ce găinile cu pene maro și loburi roșii depun ouă cu coajă maro. Un lucru interesant de știut este faptul că pigmentul responsabil pentru culoarea maro se numește protoporfirină IX.

Aceste caracteristici fizice sunt programe biologice ale fiecărei rase și nu au legătură cu procesările ulterioare sau cu eventuale adaosuri. Astfel, diferența de culoare este o trăsătură genetică, nu un indicator al calității nutriționale ori al modului în care au fost crescute găinile.

Există sau nu diferențe nutriționale între aceste ouă

În privința conținutului nutritiv, studiile din domeniul alimentar au ajuns la aceeași concluzie: cele albe și cele maro au compoziții aproape identice. Ambele tipuri conțin cantități similare de proteine complete, vitamine din complexul B, grăsimi sănătoase, colină, seleniu și antioxidanți naturali.

Diferențele minore pot să apară doar în funcție de hrana găinii, nu de culoarea pe care o are coaja. Găinile care sunt crescute în aer liber sau cu un regim alimentar bogat pot produce ouă cu un conținut mare de omega-3 sau vitamine, însă lucrul acesta se aplică atât la ouăle albe, cât și la cele maro. Culoare cojii nu influențează compoziția internă a oului.

Recomandările autorului: