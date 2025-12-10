O româncă adoptată în Italia și-a găsit sora biologică după 30 de ani: „Un uragan de emoții...”

O tânără româncă adoptată în Italia dintr-un orfelinat din București s-a întâlnit cu sora ei biologică după 30 de an și a descoperit astfel că nu este singură la origini, ci mai are încă două surori.

Pentru Ionela Bonso, în vârstă de 31 de ani, această căutare a rădăcinilor a fost, după cum spune chiar tânăra „un uragan emoțional” pe care nimeni nu ar trebui să îl traverseze singur.

Românca adoptată în Italia și-a găsit sora biologică după 30 de ani

Potrivit publicației Il Gazzettino, Ionela a fost adoptată la doar un an de o familie din zona Veneției, care a venit special la orfelinatul din București pentru a o lua acasă, la Scorzè, în regiunea italiană Veneto.

De ani de zile, Ionela caută informații despre trecutul ei, lansând numeroase apeluri pe internet.

Prin mesajele pe care le-a publicat pe un site din România, ea a reușit să afle că are o soră biologică, și ea adoptată de o familie italiană, și că mai există și o a treia soră, pe care însă nu a reușit încă să o găsească.

„Viața mea se poate împărți în trei capitole: înainte să descopăr că am surori, momentul în care am întâlnit-o pe una dintre ele și ceea ce am aflat despre primul meu an de viață în România”, povestește Ionela.

Și-a cunoscut sora în 2021, la 30 de ani de când au fost separate

În anul 2021, după ani de căutări, s-a întâlnit pentru prima dată cu sora ei. „Eram fericită, era ca și cum aș fi trăit într-o poveste, dar nu e chiar așa”, mărturisește ea. Sora ei i-a dăruit un colier cu trei bucăți de puzzle, una pentru fiecare dintre cele trei surori. Întâlnirile lor au continuat câțiva ani, Ionela mergea de mai multe ori să o vadă, inclusiv când sora era însărcinată și după nașterea nepoțelei.

„Eram entuziasmată, un uragan emoțional foarte puternic, greu de gestionat. Și din acest motiv relația noastră s-a blocat”, spune, cu sinceritate, Ionela.

Tânăra insistă că astfel de căutări trebuie făcute cu sprijin psihologic: „Cine își dorește să își cunoască originile trebuie să o facă cu ajutor de specialitate, altfel riști să scufunzi totul, cum ni s-a întâmplat nouă”.

Ea atrage atenția că, dincolo de emoție și așteptări, „în fața ta este un străin, cu o istorie la fel de complexă ca a ta”.

Recent, Ionela a descoperit un site al guvernului din România prin care, la cerere, persoanele adoptate pot obține dosarul lor: locul nașterii, dacă au trăit doar în orfelinat sau și cu familia biologică, precum și datele din fișa medicală.

