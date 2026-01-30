Gândul a realizat, în exclusivitate, un interviu pe stradă pentru a afla ce preferă elevii să facă în timpul liber: să citească o carte sau să stea pe TikTok. Din șapte elevi întrebați, doar unul a spus că ar alege lectura, în timp ce ceilalți șase au indicat fără ezitare rețeaua socială ca principală opțiune.

Întrebarea a fost una directă: carte sau TikTok? Răspunsurile au venit rapid, iar rezultatul arată o preferință clară pentru conținutul digital, scurt și livrat instant. Elevii spun că TikTok este mai prezent în viața lor de zi cu zi decât lectura clasică.

Rezultatele se leagă direct de concluziile reportajului realizat de Gândul

În reportajul difuzat recent, Gândul a arătat că lectura pierde constant teren în fața rețelelor sociale, iar biblioteca nu mai reprezintă un reper pentru majoritatea elevilor. Datele oficiale World Vision România indică faptul că doar 8,2% dintre adolescenți citesc zilnic, iar aproape 20% nu citesc deloc.

Declarațiile specialiștilor susțin tendința observată pe stradă

Fosta ministră a Educației, Monica Anisie, a atras atenția că elevii ajung tot mai rar la bibliotecă, inclusiv la liceu, iar programa școlară nu mai este adaptată realității digitale. La rândul său, Nicoleta Rahme, reprezentant al Bibliotecii Naționale, a explicat că tehnologia a schimbat profund modul de a citi și de a gândi.

O realitate simplă și dură

Pentru cei mai mulți elevi, cartea nu mai este o alegere firească, ci o obligație impusă de școală. TikTok a devenit alternativa dominantă, iar lectura rămâne opțiunea minoritară, aleasă de foarte puțini dintre aceștia. Dacă doar unul din șapte elevi mai aleg cartea, problema nu mai ține de preferințe individuale, ci de un sistem educațional care nu mai reușește să facă lectura relevantă pentru noile generații.

