Emmanuel Grégoire conduce cursa pentru Primăria Parisului

Candidatul Partidului Socialist, Emmanuel Grégoire, s-a clasat pe primul loc în primul tur al alegerilor pentru Primăria Parisului, desfășurat duminică, consolidând șansele stângii de a-și păstra controlul asupra capitalei franceze după 25 de ani de administrație, relatează Mediafax.

Potrivit a trei exit-poll-uri, Grégoire s-a detașat clar de principala sa rivală, conservatoarea Rachida Dati, fost ministru al Culturii. Un sondaj Ipsos-BVA-Cesi îl creditează pe candidatul socialist cu 36,4% din voturi, față de 24,8% pentru Dati, în timp ce un sondaj Ifop-Fiducial îl plasează la 37%, comparativ cu 25,2% pentru adversara sa. Un al treilea institut de sondare a indicat un ecart de 10 puncte procentuale între cei doi.

„Femeile și bărbații din Paris ne-au pus clar în frunte în acest prim tur”, le-a spus Grégoire susținătorilor săi, după publicarea primelor estimări.

Fost viceprimar al Parisului, Emmanuel Grégoire conduce o alianță de stânga care reunește socialiștii, ecologiștii și comuniștii. El promite să continue transformarea ecologică a capitalei, marcată în ultimii ani de extinderea pistelor pentru biciclete, a spațiilor verzi și a zonelor pietonale, dar și să aducă o „schimbare de metodă” după mandatul controversat al actualei primărițe Anne Hidalgo.

În același timp, rezultatul obținut de candidata LFI, Sophia Chikirou, estimată la aproximativ 13%, riscă să fragmenteze electoratul de stânga înaintea turului decisiv din 22 martie. În seara alegerilor, Chikirou a declarat că „așteaptă un apel” din partea lui Grégoire pentru a construi un „front antifascist” în turul al doilea. În lipsa unei înțelegeri, ea a anunțat că își va menține candidatura.

Sistemul electoral francez, care impune un prag de 10% pentru calificarea în turul decisiv din 22 martie, deschide însă calea unor confruntări în trei, patru sau chiar cinci candidați, ceea ce face rezultatele finale greu de anticipat. În acest context, atenția se mută acum către negocierile intense dintre partide, pe fondul fragmentării tot mai accentuate a stângii și al semnelor că „cordonul sanitar” care ținea până acum dreapta tradițională departe de alianțe cu extrema dreaptă începe să se erodeze.

Pentru Grégoire, o alianță cu LFI ar putea însă costa sprijinul alegătorilor de centru din propria tabără și ar contrazice angajamentele sale repetate de a nu încheia acorduri cu partidul lui Jean-Luc Mélenchon.

De partea cealaltă, Rachida Dati încearcă să unească electoratul de centru-dreapta în jurul său și i-a cerut în repetate rânduri lui Pierre-Yves Bournazel să i se alăture pentru a evita dispersarea voturilor. Mai mulți candidați, printre care Bournazel și Sophia Chikirou, au depășit pragul de 10% necesar pentru calificarea în turul al doilea, iar în unele estimări apare și candidata extremei drepte, Sarah Knafo. Retragerile sau alianțele din zilele următoare ar putea influența decisiv deznodământul celei mai urmărite curse municipale din Franța.

Care este miza alegerilor din Paris

Alegerile de la Paris au o miză simbolică majoră. Stânga conduce capitala de un sfert de secol, mai întâi sub Bertrand Delanoë, apoi sub Anne Hidalgo, perioadă în care orașul a trecut prin schimbări urbane profunde. Totuși, bilanțul administrației locale este umbrit de nemulțumiri legate de lucrările rutiere, creșterea datoriei publice și un scandal privind acuzații de abuz sexual asupra unor copii, care vizează personal din școli materne și primare.

Nici Rachida Dati nu intră fără vulnerabilități în această confruntare. Ea a demisionat recent din funcția de ministru al Culturii pentru a se concentra pe campania pentru Paris, însă urmează să fie judecată în septembrie într-un dosar de corupție și abuz de putere legat de perioada în care a fost europarlamentar. Dati respinge acuzațiile.

Dincolo de Paris, rezultatele din primul tur arată și o revigorare a stângii radicale și extremei dreapta la nivel național. LFI a obținut scoruri peste așteptări în mai multe orașe, precum Toulouse, Roubaix, Limoges și Saint-Denis, egalând sau depășind candidații stângii moderate. RN a câștigat deja direct mai multe curse locale, iar în marile orașe a înregistrat scoruri care confirmă ascensiunea formațiunii conduse de Marine Le Pen.

