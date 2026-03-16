16 Martie, calendarul zilei: Ziua creioanelor colorate. 6 ani de la instituirea stării de urgență pe teritoriul României

Gândul vă prezintă calendarul zilei de luni, 16 martie. Iată care sunt cele mai importante evenimente consemnate de-a lungul timpului la această dată.

Ziua creioanelor colorate este sărbătorită anual pe 16 martie și este dedicată unuia dintre cele mai populare instrumente de desen și creație artistică. Această zi marchează momentul în care creioanele colorate au devenit disponibile pe scară largă pentru artiști, elevi și pasionați de desen. Creioanele colorate au început să fie produse industrial la începutul secolului al XX-lea, iar una dintre companiile care au contribuit la popularizarea lor a fost Crayola. Aceste instrumente simple, realizate din pigment și ceară sau ulei, permit realizarea unor desene vii și detaliate. Ziua creioanelor colorate este adesea marcată în școli și ateliere de artă prin activități creative, concursuri de desen și proiecte artistice. Sărbătoarea încurajează imaginația, creativitatea și exprimarea artistică, mai ales în rândul copiilor.

Pe 16 martie 2020, Klaus Iohannis, președintele României, a semnat decretul privind instituirea stării de urgență pe întreg teritoriul țării pentru 30 de zile. Decizia a fost luată ca răspuns la răspândirea rapidă a virusului COVID-19, cu scopul de a limita transmiterea și de a proteja sănătatea publică. Instituirea stării de urgență a permis autorităților să ia măsuri excepționale, inclusiv restricții de circulație, închiderea școlilor și limitarea adunărilor publice, precum și mobilizarea resurselor medicale și administrative pentru gestionarea crizei sanitare. Pe durata stării de urgență au fost emise mai multe ordonanțe militare care au stabilit reguli stricte pentru populație, precum obligativitatea declarației pe proprie răspundere pentru deplasările în afara locuinței și limitarea circulației pe timpul nopții. Multe activități comerciale, restaurante și centre comerciale au fost închise temporar, iar numeroase companii au trecut la munca de la distanță. Această perioadă a avut un impact major asupra vieții sociale, economice și educaționale din România, schimbând modul în care oamenii lucrau, învățau și interacționau.

Alte evenimente semnificative petrecute în decursul anilor în această zi:

Nașteri 🎂

🎂1789: Georg Simon Ohm 🇩🇪♎️

🎂1911: Josef Mengele 🇩🇪💀 supranumit „Îngerul Morții”, a fost un medic german care, în calitate de căpitan SS, a inițiat și condus odioasele „selecții” ale evreilor deportați din toată Europa pentru exterminarea lor la Auschwitz-Birkenau. A efectuat experimente inumane pe deportați, mai ales pe cupluri de gemeni. A trăit 35 de ani cu identități false. Abia în 1992 medicii legiști au reușit să confirme identitatea lui cu ajutorul testelor ADN

🎂1941: Bernardo Bertolucci 🇮🇹🎥 Ultimul tango la Paris (Ultimo tango a Parigi) – 1973

🎂1953: Isabelle Huppert 🇫🇷🎬 cea mai nominalizată actriță a premiului César, cu 16 nominalizări, câștigând de două ori

🎂1971: Alan Tudyk 🇺🇸🎬 28 Days (2000), A Knight’s Tale (2001), Hearts in Atlantis (2001), Ice Age (2002), I, Robot (2004), 3:10 to Yuma (2007), Frozen (2013), Resident Alien (2021 – 2025), Superman (2025)

🎂1986: Alexandra Daddario 🇺🇸🎬

Decese 🕯

🕯️1670: Johann Rudolf Glauber 🇩🇪🧪 unul dintre primii ingineri chimiști. Pentru că a descoperit sulfatul de sodiu în 1625, compusul a fost denumit ulterior „sarea lui Glauber” în onoarea sa

🕯️1930: Miguel Primo de Rivera 🇪🇸🗣 a guvernat Spania ca dictator din 15 septembrie 1923 până pe 30 ianuarie 1930

🕯️1957: Constantin Brâncuși 🇷🇴🇫🇷🔨 a adus contribuții covârșitoare la înnoirea limbajului și viziunii plastice în sculptura contemporană

🕯️1979: Jean Monnet 🇫🇷🗣 considerat arhitectul Unității Europene

🕯️2019: Dick Dale 🇺🇸🎸 Supranumit „King of the Surf Guitar”, Misirlou (1963)

🕯️2022: Lucian Feodorov 🗣🇷🇴 deputat ales în 2020 din partea AUR

Evenimente📋

📋🖍 Ziua creioanelor colorate (Colored Pencils Day) Copiii primesc în dar creioane colorate și sunt încurajați să deseneze, pentru a promova și a conștientiza beneficiile acestui gen de activitate pentru dezvoltarea imaginației, memoriei, motricității fine și a creativității

Calendar 🗒

🗒37: Caligula devine împărat roman după moartea unchiului său, Tiberius

🗒1457: A fost executat Ladislau de Hunedoara, fiul mai mare al lui Iancu de Hunedoara, de către nobilimea maghiară

🗒1821: Tudor Vladimirescu, ajuns la Bolintin, a lansat „Proclamația către bucureșteni”, prin care îi chema pe aceștia la lupta antiotomană

🗒1871: Guvernul Lascăr Catargiu a dizolvat Parlamentul

🗒1897: Legea pentru înființarea Societății naționale de agricultură din România

🗒1926: Fizicianul american Robert Hutchings Goddard lansează cu succes prima rachetă cu combustibil lichid, în Auburn, Massachusetts. Aceasta s-a ridicat la o înălțime de 12 m și a zburat pe o distanță de 56 m

🗒1935: Adolf Hitler a anulat clauzele militare aferente Tratatului de la Versailles din 1919. Concomitent a fost publicată Legea reintroducerii servicului militar obligatoriu și prima utilizare a termenului Wehrmacht pentru ansamblul forțelor militare germane

🗒1939: Al Doilea Război Mondial: Trupele germane au preluat puterea în Cehoslovacia

🗒1939: De la Cetatea din Praga, Hitler proclamă Boemia și Moravia protectorat german

🗒1945: Orașul german Würzburg a fost distrus în proporție de 90% de un bombardament britanic, în numai 20 de minute. Au decedat 5.000 de persoane

🗒1963: A erupt vulcanul Agung din Bali, ducând la uciderea a 11.000 de oameni

🗒1965: A avut loc premiera filmului Pădurea spînzuraților, în regia lui Liviu Ciulei, film distins cu premiul pentru regie la Festivalul de la Cannes

🗒1966: Astronauții americani Neil Armstrong și David Scott, aflați la bordul navetei Gemini 8, au reușit prima conectare a unei navete spațiale cu echipaj uman cu un alt obiect, o rachetă Agena

🗒1978: Aldo Moro, politician italian, fost prim ministru, a fost răpit de un comando al grupului terorist „Brigăzile roșii”. Mai târziu a fost ucis de răpitorii săi

🗒1985: Jurnalistul american Terry Anderson a fost răpit de teroriști la Beirut Liban și a fost eliberat în 1991, după 2.454 de zile petrecute în captivitate

🗒1995: Mississippi a ratificat formal Amendamentul al 13-lea, devenind ultimul stat din Statele Unite care a aprobat abolirea sclaviei

🗒1999: Comisia Europeană prezidată de Jacques Santer și-a anunțat demisia, fapt fără precedent în istoria instituției europene

🗒2005: Israel a predat oficial Ierihonul către Autoritatea Palestiniană

🗒2006: Steaua se califică în sferturile de finală ale Cupei UEFA, trecând de Betis Sevilla, 0-0, 3-0 (la Sevilla), unde va juca cu Rapid

🗒2011: La cinci zile după cutremurul din Japonia, împăratul Akihito, a avut prima ieșire publică, într-un discurs televizat calificat drept „fără precedent”

🗒2012: Parlamentul Republicii Moldova îl alege pe Nicolae Timofti ca șef al statului

🗒2014: Crimeea votează într-un referendum controversat secesiunea de Ucraina și pentru a se alătura Rusiei

🗒2020: Covid-19: Președintele României, Klaus Iohannis, a semnat decretul privind instituirea stării de urgență pe teritoriul României pentru 30 de zile

🗒2023: Un Cutremur de 7,1 pe Scara Richter care a declanșat o avertizare de Tsunami a avut loc în Noua Zeelandă

