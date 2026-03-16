Gigi Becali a vorbit despre meciul FCSB – Metaloglobus 0-0, debutul lui Mirel Rădoi și situația lui Darius Olaru.

Căpitanul FCSB, Darius Olaru, a fost schimbat în minutul 63 cu Octavian Popescu, Rădoi explicând că jucătorul se sufoca din cauza efortului.

Patronul FCSB nu a cerut echipa de start, nu a intervenit pentru schimbări și a spus că are încredere că Mirel Rădoi va califica echipa în Conference League.

Gigi Becali, după ce FCSB a remizat cu Metaloglobus 0-0: „Până acum ziceați de ce mă bag, acum că de ce nu mă bag?”

„Nu mă pricep. Am specialiști. Până acum ziceați de ce mă bag, acum că de ce nu mă bag? Omul a venit să ajute. Am avut posesie 80 la sută, nu a intrat mingea în poartă. În rest… Cum să-mi dau eu cu părerea despre un sistem pe care nu-l cunosc. Nu sunt specialist de sisteme de joc.

Eu știu doar 4-3-3. Las specialistul să vedem ce face la final, nu pot eu să comentez. Dacă Mirel mă întreabă ceva, lui pot să îi spun. Dar să mă apuc să comentez ca să supăr omul, nu. Nu câștig nimic. Am făcut egal cu o echipă care s-a baricadat. Dacă o să-mi ceară finul părerea, o să-i spun părerea mea. Eu nu știu sistemul ăsta.

Eu știu un singur lucru de când am echipa asta. Fără Olaru e greu să câștigi meciul. Doar atât pot să-i spun, altceva nu am de spus. Doar atât. Altceva nu știu. A făcut Domnul ceva. Cum să mă bag în ce a făcut Domnul?

Stai să vedem ce-i iese. A fost primul meci, probabil a văzut ceva, probabil ajustează ceva, ca specialist. Ce să-i spun eu, și public? Doar atât știu, că Olaru e piesă principală. Dar eu m-am bucurat când a fost schimbat Olaru. Dacă a dat pase numai la adversar?! Mă enervează. Mie mi-a convenit că l-a scos pe Olaru.

N-am ce să comentez, dacă avem 80% posesie și ai ghinion… Să caut motiv aiurea? Pentru ce? Nu am știut nici primul 11, am pus un om acolo care să se ocupe de tot. El face tot. Dacă nu am știut primul 11?! Nu vreau să-l cer, nu mă interesează. Și am încredere, acum face niște încercări”, a declarat Gigi Becali, la Digi Sport.

„Nu am avut tentația să schimb”

„Mă cert cu finul meu a doua oară? Dacă îl chem să mă ajute, mă ajută până la final de sezon, ce să-i spun? Nici nu vrea bani. Ce să-i spun? Am avut 80% posesie. Eu i-am spus lui Mihai că primul lucru bun pe care l-am făcut a fost că n-am mai stat să mă gândesc 2-3 zile cine joacă, cine nu joacă. N-am avut emoții, nu m-am gândit la schimbări. E mai bine. Ce-ar fi să-i meargă finului și să continuăm? Că uite ce bine e. Cât e Mirel la echipă nu mă interesează nimic. Nu mă bag. Nici Mihai nu știa echipa de start. Nu am avut tentația să schimb. Aștept să văd ce face Mirel, aștept surprizele. Eu aștept ca în astea 9 meciuri Mirel să facă o echipă care să câștige barajul. Îmi e frică că nu câștigăm noi play-out-ul? Mi-a plăcut începutul reprizei a doua. Am avut posesie, am dat pase. Când mingea e la mine, sunt mulțumit. Puteau să bată ăștia, eu eram mulțumit de joc” a mai anunțat finanțatorul FCSB.