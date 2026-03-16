Ninge până pe 26 aprilie! Meteorologii EaseWeather au modificat prognoza: orașele din România în care iarna se încăpățânează să plece

Meteorologii de la EaseWeather au actualizat prognoza și vin cu vești surprinzătoare: iarna nu se grăbește să plece din România. Potrivit noilor estimări, episoadele de ninsoare ar putea continua în anumite zone ale țării chiar și până spre finalul lunii aprilie.

Specialiștii spun că temperaturile rămân mai mici față de normalul perioadei, iar în unele zone sunt așteptate precipitații mixte sau chiar ninsori târzii. Regiunile montane ar putea fi cele mai afectate, unde iarna pare să se încăpățâneze să mai rămână puțin.

Ninge până pe 26 aprilie. Ce spun meteorologii de la EaseWeather

Potrivit prognozei sunt așteptate șase zile cu ninsori în luna aprilie, în special în stațiunile din Valea Prahovei, prognoza atașată este pentru stațiunea Azuga.

Deși în aprilie, primăvara ar fi trebuit să își intre în drepturi, 2026 vine cu surprize neașteptate. Meteorologii recomandă să nu renunțăm încă la hainele de iarnă, pentru că mai urmează câteva zile reci și episoade cu ninsoare.

