Orașul din România în care un apartament cu 3 camere costă doar 15.000€ acum, în martie 2026

Un apartament cu 3 camere din Petroșani se vinde cu modesta sumă de 15.000 de euro, în martie 2026.

Potrivit anunțului de pe cel mai mare site de vânzări din România, apartamentul este situat pe strada Venus, la ultimul etaj (4), având o suprafață de 76 mp.

Locuința este nemobilată și neutilată, dar, la banii aceștia, putem spune că rămâne un chilipir.

Petroșani este un municipiu în județul Hunedoara, Transilvania, România, format din localitățile componente Dâlja Mare, Dâlja Mică, Peștera, Petroșani (reședința) și Slătinioara.

Are o populație de 37.160 locuitori, conform recensământului din 2011, și este situat la o altitudine de 615–620 m în Depresiunea Petroșani sau popular „Valea Jiului”, fiind principalul municipiu al acestei zone.

Este recunoscut ca fiind un oraș minier, aici aflându-se sediul Complexului Energetic Hunedoara, care cuprinde mai multe exploatări miniere, scrie Wikipedia.

Ce poți vedea în Centrul Petroșaniului

Cartierul Centru este situat în partea de est a orașului Petroșani, fiind cea mai mare altitudine din municipiu. Este despărțit de restul orașului de către Șoseaua principală 66. Zona Centrală este cea mai dezvoltată parte a Petroșaniului.

Clădiri noi, construite în Zona Centrală a Municipiului Petroșani sunt:

Parcul Central „Carol Schreter” (Fântâna Arteziană, Noul Parc European, Cupola, etc.)

Supermarket-urile și magazinele mari (Carrefour, Penny, Billa, Profi, Lidl, Profi City)

Toate clădirile și străzile din Zona Centrală a Municipiului Petroșani au fost reabilitate.

Sursa foto: OLX