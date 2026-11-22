Administrația Fondului pentru Mediu (AFM) a primit 23.032 de cereri în prima oră de la deschiderea înscrierilor la programul care finanțează bateriile pentru panourile solare, potrivit unui comunicat al instituției, transmite Ziarul Financiar.

Sesiunea pentru persoanele fizice a început vineri, 20 noiembrie, la ora 10:00. AFM precizează că înscrierile s-au desfășurat fără întreruperi sau disfuncționalități ale platformei. Programul are un buget total de 400 de milioane de lei.

AFM precizează că finanţările vor fi acordate în funcţie de punctajul obţinut de fiecare proiect.

„Selecţia proiectelor se realizează pe bază de punctaj, nu în ordinea depunerii cererilor”, a transmis Florin Bănică, preşedintele Administraţiei Fondului pentru Mediu.

Care sunt criteriile de finanțare

Proiectele pot obţine maximum 100 de puncte, iar evaluarea ia în considerare trei criterii principale: capacitatea sistemului de stocare, contribuţia proprie a solicitantului şi faptul că acesta nu a mai beneficiat de finanţări nerambursabile pentru sisteme de stocare.

Prin urmare, depunerea rapidă a dosarului nu garantează obţinerea finanţării. Cererile vor fi analizate în funcţie de punctajul calculat potrivit criteriilor prevăzute în program.

Finanțarea acoperă cel mult 75% din valoarea proiectului

Programul dispune de un buget de 400 de milioane de lei, iar finanţarea acordată poate acoperi cel mult 75% din valoarea totală a proiectului, fără să depăşească 15.000 de lei, TVA inclus.

Sprijinul financiar este destinat instalării sistemelor de stocare a energiei electrice produse din surse regenerabile, investiţii care pot permite gospodăriilor să utilizeze mai eficient energia generată, inclusiv în perioadele în care producţia este redusă.

AFM urmăreşte, prin acest program, creşterea gradului de utilizare a energiei regenerabile şi consolidarea autonomiei energetice a gospodăriilor.

De asemenea, persoanele fizice se vor putea înscrie în cadrul programului începând cu data de 20 noiembrie 2026, ora 10:00 și până în data de 25 noiembrie, ora 23:59.

FOTO: Envato