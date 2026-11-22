Anul trecut, președintele american, Donald Trump, a încercat să ia legătura cu liderul Coreei de Nord, Kim Jong Un, prin telefon și intermediul canalelor de comunicare stabilite, dar nu a primit niciun răspuns, scrie Wall Street Journal.

Conform unor surse WSJ, Trump i-a scris mai apoi și o scrisoare, dar principala problemă era cum va ajunge acest mesaj în mâinile lui Kim Jong-un.

Reprezentanții Casei Albe au elaborat un plan: un grup de angajați trebuia să fie de pază în fața sediului permanent al Coreei de Nord la ONU, din Manhattan. Când un diplomat nord-coreean trecea pe acolo, aceștia se apropiau de el și îi puneau scrisoarea în mână. Se pare, însă, că în cadrul unei reuniuni a ONU care a avut loc ulterior, diplomatul a aruncat ulterior scrisoarea nedeschisă în fața unui reprezentant al SUA, potrivit surselor WSJ.

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De asemenea, conform ziarului, în timpul vizitei lui Trump în Asia, săptămâna trecută, ultima sa încercare de a se așeza la masa negocierilor cu Kim „s-a lovit de un zid”. Părțile au analizat în grabă, în ultimul moment, posibilitatea unei întâlniri directe, dar Kim a impus condiții pe care Statele Unite nu le-au putut accepta, au precizat sursele.

„În timpul primului mandat al lui Trump, cei doi lideri s-au întâlnit de trei ori, iar denuclearizarea a constituit tema centrală a discuțiilor lor. Se pare acum că liderul suprem al Coreei de Nord nu este interesat nici să renunțe la arsenalul său nuclear, nici să se împrietenească cu liderul aparent al lumii libere.“, scrie WSJ.

Dorința lui Trump de a organiza o întâlnire și tăcerea lui Kim vin în urma eșecului de lungă durată al Statelor Unite de a convinge Coreea de Nord să renunțe la arsenalul său nuclear. De zeci de ani, Washingtonul a încercat negocieri, stimulente, sancțiuni și izolare.

Statele Unite sunt nevoite acum să accepte realitatea că statutul de putere nucleară al Coreei de Nord este ireversibil, mai scrie ziarul.

„Chiar și raportul anual privind evaluarea amenințărilor, publicat anul trecut de serviciile americane de informații, a admis că liderul de la Phenian nu are nicio intenție să își negocieze programele de armament strategic.“, reamintește publicația.

De la ultima întrevedere dintre Kim Jong-un și Donald Trump, din 2019, arsenalul controlat de liderul nord-coreean în vârstă de 42 de ani s-a extins de la 20–30 de focoase nucleare la aproximativ 60, iar rachetele sale balistice intercontinentale cu combustibil solid au capacitatea de a lovi teritoriul SUA.

În prezent, Kim Jong-un face presiuni pentru ca Statele Unite să recunoască Coreea de Nord drept putere nucleară.

Într-un discurs susținut în februarie, liderul nord-coreean a declarat că Washingtonul poate obține o coexistență pașnică dacă acceptă programul nuclear al țării sale sau, în caz contrar, se va confrunta cu o „confruntare eternă”.

Potrivit WSJ, după înfrângerea la alegerile de la jumătatea mandatului, Trump caută o realizare majoră pe scena internațională, care să îi definească moștenirea politică. Înaintea turneului său asiatic din ultima săptămână, liderul de la Casa Albă și-ar fi presat consilierii să îi aranjeze o întrevedere cu Kim Jong-un.

WSJ relatează că oficialii americani au discutat o serie de propuneri menite să pregătească terenul pentru o întrevedere Trump–Kim. Printre acestea se numără încheierea oficială a războiului coreean, care s-a încheiat acum mai bine de șapte decenii prin semnarea unui acord de armistițiu, a declarat o sursă.

Oficialii americani au analizat și varianta unei declarații de compromis, prin care Phenianul să nu fie recunoscut oficial drept putere nucleară, fără a i se solicita însă demontarea arsenalului nuclear.

În schimb, Statele Unite ar fi solicitat impunerea de restricții asupra testelor nucleare și a celor cu rachete balistice. Washingtonul ar fi putut, de asemenea, să ia în considerare deschiderea de birouri de legătură, primul pas spre stabilirea unor relații diplomatice mai oficiale.

Recunoașterea Coreei de Nord ca stat care deține arme nucleare ar reprezenta o schimbare radicală a politicii americane. Potrivit experților, chiar și începerea negocierilor cu Kim, fără a cere denuclearizarea, ar însemna o abatere semnificativă de la politica de lungă durată a Washingtonului și ar provoca îngrijorare în rândul aliaților din Coreea de Sud, Japonia și Europa.

Un oficial al administrației Trump a declarat sâmbătă că nu au existat demersuri pentru intermedierea unei întrevederi cu Kim Jong-un. Reprezentanța Coreei de Nord la ONU nu a putut fi contactată pentru a comenta subiectul.

Casa Albă a transmis anterior că rămâne angajată obiectivului de denuclearizare a Coreei de Nord.