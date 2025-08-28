Geanina, o româncă mutată de 12 ani în Iordania, a povestit cum a primit permis de conducere în doar 45 de minute și pașaport în 20 de minute

O româncă care s-a mutat de 12 ani într-o țară străină, a povestit cât de ușor i-a fost să obțină permisul de conducere și pașaportul în Iordania, țara în care locuiește.

Geanina Abul Haija locuiește de 12 ani în Iordania și a povestit în emisiunea „Departe de România”, de la Știri Diaspora, cum funcționează serviciile publice din această țară.

„În doar 45 de minute aveam permisul iordanian valabil 10 ani. Totul, de la cazier la verificarea oftalmologică, s-a rezolvat în acest timp”, a descris ea procedura de obținere a permisului. „Paşaportul meu iordanian era expirat și l-am refăcut direct la aeroport. În 20 de minute am primit un paşaport nou, valabil cinci ani, după ce am prezentat biletul de avion și am explicat situația”, a mai declarat femeia.

Românca a evidențiat nivelul ridicat de digitalizare a serviciilor publice din această țară. Aceasta a menționat existența unor reguli stricte în oficiile de stare civilă, care garantează eficiența serviciilor.

„Dacă în termen de o oră nu ți se eliberează actele solicitate, ai dreptul să soliciți o întâlnire direct cu directorul instituției”, a explicat Geanina.

