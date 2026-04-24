George Simion l-a numit pe Nicuşor Dan “paraplegic”. Preşedintele AUR l-a mai făcut , în trecut, “autist”

Luiza Dobrescu

Liderul AUR, George Simion, recidivează la adresa lui Nicuşor Dan. După ce, anul trecut, acelaşi Simion l-a catalogat drept „autist” pe preşedinte, la aproape un an, revine cu o altă caracterizare.

„Avem un individ pus la Cotroceni, paraplegic”, spune George Simion despre Nicuşor Dan.

Aflat la o şedinţă de partid din teritoriu, George Simion a vorbit membrilor prezenţi în sală despre o soluţie pentru salvarea Combinatului Azomureş.

Liderul AUR a luat în discuţie şi alte aspecte ale vieţii politice, precum o eventuală moţiune iniţiată de AUR împotriva Guvernului Ilie Bolojan.

Anul trecut, în mai, acelaşi Simion le-a spus unor ziarişti că Nicuşor Dan este „autist”.

„Aveţi un candidat  pe care îl susţineţi. E autist, săracu’!”, spunea George Simion despre preşedintele Nicuşor Dan.

Reacţiile stârnite în urma declaraţiilor lui George Simion

În urma afirmaţiilor liderului AUR, mai multe organizaţii au transmis o scrisoare publică în care au condamnat discursul lui Simion.

Ba chiar mai mult, au cerut oprirea discursului public al lui George Simion, pe motiv că stigmatitează sute de mii de români, dintre care zeci de mii sunt copii.

Chiar fostul şef al Consiliului pentru Combaterea Discriminării, actualmente judecător la Curtea Constituţională, Csaba Ferenc Asztalos, au criticat afirmaţiile liderului AUR.

George Simion, DERAPAJ la adresa președintelui Nicușor Dan: „V-am spus că e autist și nu m-ați crezut”

Liberalul Cezar Preda, fost adjunct ICR Paris, derapaj la adresa lui Nicușor Dan: “Autist”/“Ne va costa foarte mult”/“Nu cred că domnia sa va rezista fizic”/“Nu știu cât vor încerca cei care l-au pus să-l ascundă”

