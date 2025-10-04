Prima pagină » Actualitate » George Simion, derapaj la adresa președintelui Nicușor Dan: „V-am spus că e autist și nu m-ati crezut”

Ruxandra Radulescu
04 oct. 2025, 21:00, Actualitate
George Simion a lansat o critică dură la adresa președintelui Nicușor Dan, pe care l-a numit, din nou, „autist”. Liderul AUR a precizat, de asemenea, că din cauza actualei conduceri, România ar fi ajuns de „de râsul lumii”.

George Simion a lansat o critică virulentă la adresa președintelui Nicușor Dan pe care l-a numit „autist”. Liderul AUR și-a exprimat nemulțumirea profundă față de mandatul președintelui și a făcut o comparație între România și Polonia, menționând că țara noastră a ajuns „de râsul lumii”

„V-am spus că e autist și nu m-ați crezut. I-ați crezut pe cei care vă spuneau că dobor euro și toată economia, că scot România din UE și din NATO. Puteam fi ca Polonia, acum suntem de râsul lumii…”, a scris George Simion pe contul său oficial.

În doar patru luni de mandat, acțiunile președintelui Nicușor Dan au generat multe critici și nemulțumire ce pun sub semnul întrebării eficiența acestuia ca lider de stat și modul în care gestionează responsabilitățile publice.

Este a treia oară când George Simion se referă la Nicușor Dan, ca fiind „autist”

Liderul AUR a mai folosit termenul „autist” în mod peiorativ la adresa lui Nicușor Dan, atât în campania electorală din 2025, cât și ulterior, în diverse contexte. De pildă, în contextul unei întâlniri cu români din diaspora la Bruxelles, Simion a spus despre contracandidatul său că „e autist, săracu’”.

Nu este prima dată când liderul AUR George Simion folosește termenul „autist” într-un sens peiorativ pentru a se referi la un rival politic.

În aprilie, în cadrul unui podcast, George Simion i-a descris pe patru dintre adversarii politici cu câte un cuvânt:

„Unu, un autist, doi, un mincinos, trei, leneșul care stă în cârciumi șiii patru…Aveți un public inteligent? Sigur, o să identifice personajul”.

Al doilea moment a avut loc în mai, la Bruxelles, în cadrul unei întâlniri cu românii din diaspora cu trei zile înainte de turul doi al alegerilor prezidențiale, când Simion a spus despre contracandidatul său că „e autist, săracu’”.

