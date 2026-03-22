Prima pagină » Știri politice » Liberalul Cezar Preda, fost adjunct ICR Paris, derapaj la adresa lui Nicușor Dan: “Autist”/“Ne va costa foarte mult”/“Nu cred că domnia sa va rezista fizic”/“Nu știu cât vor încerca cei care l-au pus să-l ascundă”

Liberalul Cezar Preda, fost adjunct ICR Paris, derapaj la adresa lui Nicușor Dan: “Autist”/“Ne va costa foarte mult”/“Nu cred că domnia sa va rezista fizic”/“Nu știu cât vor încerca cei care l-au pus să-l ascundă”

Liberalul Cezar Preda, fost adjunct la ICR Paris, s-a dezlănțuit la adresa lui Nicușor Dan, într-un podcast. Politicianul insinuează că președintele Nicușor Dan ar avea probleme de sănătate care-l pun în pericol, atât pe el, cât și pe cetățenii acestei țări, prin deciziile pe care le ia.

“…ne va costa foarte mult. Pe noi toți. Ne va costa mult, pentru că dânsul… În general, un autist poate să fie foarte bine pregătit într-un anumit domeniu. Dar să știți că unui om cu asemenea problemă nu poți să-i introduci chestiuni în afara preocupărilor lui. Eu nu sunt medic, dar am studiat, m-am uitat.

Îl văd. De ce vă spun că va avea probleme și noi vom avea probleme? Eu nu cred că domnia sa va rezista fizic. Uitați-vă ce se întâmplă cu dânsul în ultimele două luni. Problemele unui președinte de țară vin peste el. Problemele vin peste președinte. Nu mai poți să rămâi într-o chestiune, într-o nișă, unde poți să fii extraordinar, poți să ai cuvintele, poți să ai soluții, să vezi problema. Toate chestiunile unei… să conduci o țară, vin peste el“, a spus Cezar Preda în emisiunea online „Cu Magda si Sebi – Un podcast liber”.

Avertisment: Problema lui Nicușor va deveni a tuturor

Cezar Preda sugerează că Nicușor Dan, în ciuda celor 6 milioane de voturi obținute în campania electorală din mai 2025, nu ar fi fost ales legitim, ci ”ajutat” să devină președinte.

“Acum, nu știu cât vor încerca cei care l-au pus președinte să-l ascundă, să-l protejeze. Pentru că, protejându-l pe dânsul, până la urmă ne protejează și pe noi, ca să nu intrăm în panică.”

Comportamentul public al președintelui ridică mari semne de întrebare, mai punctează Preda. Acesta insistă și pe faptul că președintele ar putea să clacheze, că nu i se vor putea ascunde problemele la nesfârșit.

Cezar Preda: Nu poți să-l protejezi!

“E o problemă a dânsului care va deveni problema noastră. A tuturor. Și o să vedeți. O să vedeți că așa se va întâmpla. Nu poți să-l protejezi.”

Cu ce a greșit Delia Dinu?

Nicușor Dan s-a prins în horă la Iași. S-a împiedicat de decor și de SPP-iști, deși doamna Delia i-a făcut tot instructajul

Cezar Preda și-a exprimat compătimirea pentru Delia Dinu, șefa protocolului de la Cotroceni, care duce tot greul prestației lui Nicușor Dan.

“Uite, mă uitam la Delia Dinu. O cunosc pe doamna de la CPP (n.r. – protocolul Administrației prezidențiale). Bă, cu ce-o fi greșit femeia asta să-l aibă pe Băsescu care făcea numai ce vrea? Să-l aibă pe Iohannis, care arunca cu paltonul? Să-l aibă pe ăsta care se uită peste mașină și uită și pe deasupra? Săraca, cu ce-o fi greșit ea de 30 de ani, de 20 și ceva de ani? O să-i dau o dată telefon. Bă, cu ce-ai greșit-o, mă? Să ai și tu un președinte de-ăla țeapăn așa, să te mândrești cu el. Asta-i șansa dânsului, asta-i șansa noastră”.

Nu e prima dată când Nicușor Dan este atacat pentru prestația sa publică. Inclusiv George Simion, contracandidatul său la prezidențiale, s-a referit la el în repetate rânduri cu aceeași etichetă folosită azi și de Cezar Preda.

Citește și

NEWS ALERT USR cere adoptarea proiectului care reduce diurnele magistraților la nivelul funcționarilor, luni, în Senat
14:21
USR cere adoptarea proiectului care reduce diurnele magistraților la nivelul funcționarilor, luni, în Senat
FLASH NEWS Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu: „Preţuri record la energie şi gaze, Guvernul Bolojan nu are nicio strategie pentru România”
13:27
Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu: „Preţuri record la energie şi gaze, Guvernul Bolojan nu are nicio strategie pentru România”
NEWS ALERT Soarta lui Bolojan, în mâinile social-democraților. PSD decide luni când încep consultările interne pentru ieșirea de la guvernare
12:59
Soarta lui Bolojan, în mâinile social-democraților. PSD decide luni când încep consultările interne pentru ieșirea de la guvernare
FLASH NEWS Diana Șoșoacă, show în Piața Victoriei, în creierii nopții. Președinta SOS a fredonat o melodie celebră, a strigat „Jos Guvernul” și a încheiat cu o înjurătură adresată lui Ilie Bolojan
12:27
Diana Șoșoacă, show în Piața Victoriei, în creierii nopții. Președinta SOS a fredonat o melodie celebră, a strigat „Jos Guvernul” și a încheiat cu o înjurătură adresată lui Ilie Bolojan
FLASH NEWS Primul loc de muncă va fi subvenționat de stat. Florin Manole: „E vorba de un proiect de peste 170 de milioane de euro”
19:16
Primul loc de muncă va fi subvenționat de stat. Florin Manole: „E vorba de un proiect de peste 170 de milioane de euro”
NEWS ALERT Toți militarii români au fost retrași din Irak. Radu Miruță: „Nu a mai rămas niciunul”. Unde au fost relocați militarii
17:03
Toți militarii români au fost retrași din Irak. Radu Miruță: „Nu a mai rămas niciunul”. Unde au fost relocați militarii
Mediafax
Autoritățile de la Berlin emit alertă cu privire la o posibilă activitate a grupărilor iraniene în Germania
Digi24
Serviciile secrete ruse plănuiesc o tentativă de asasinare a lui Viktor Orban. Ce e operațiunea „Gamechanger”
Cancan.ro
Elena Gheorghe, distrusă! A făcut anunțul cu lacrimi în ochi: 'Despărțirile sunt cumplite'
Prosport.ro
Simona Halep s-a săturat să fie bârfită după divorț şi a răbufnit: „Trăiesc din poveştile altora!”
Adevarul
A fost Călin Georgescu agent al Securității? Stejărel Olaru: „S-a înconjurat de o armată întreagă de securiști vechi și noi”
Mediafax
Administrația Trump începe să planifice potențiale discuții de pace cu Iranul, deși se așteaptă ca luptele să continue încă câteva săptămâni
Click
Cum a construit un român o casă cu structură din lemn vechi de 100 de ani: „Nu doream să ajungă pe foc”
Digi24
Internaționala populistă se prăbușește. Războiul lui Trump contra Iranului a aruncat în aer alianța MAGA cu extrema dreaptă din Europa
Cancan.ro
Rareș Cojoc și Andreea Popescu s-au împăcat, de dragul copiilor. Fericirea celor mici primează
Ce se întâmplă doctore
Dieta Dianei Munteanu la 45 de ani. Ce mănâncă prezentatoarea pentru a se menține în formă! Imagini incendiare cu blondina
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
De ce șoferii din București rămân fără permis la 81 km/h? Majoritatea fac o greșeală majoră
Descopera.ro
Astronomii au găsit una dintre cele mai primitive stele observate vreodată
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Profa: – Bulă, ce îmi oferi să fac dragoste cu tine?
Descopera.ro
Iată cum păsările răspândesc fără să vrea poluarea cu plastic!

