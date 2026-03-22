Liberalul Cezar Preda, fost adjunct la ICR Paris, s-a dezlănțuit la adresa lui Nicușor Dan, într-un podcast. Politicianul insinuează că președintele Nicușor Dan ar avea probleme de sănătate care-l pun în pericol, atât pe el, cât și pe cetățenii acestei țări, prin deciziile pe care le ia.

“…ne va costa foarte mult. Pe noi toți. Ne va costa mult, pentru că dânsul… În general, un autist poate să fie foarte bine pregătit într-un anumit domeniu. Dar să știți că unui om cu asemenea problemă nu poți să-i introduci chestiuni în afara preocupărilor lui. Eu nu sunt medic, dar am studiat, m-am uitat.

Îl văd. De ce vă spun că va avea probleme și noi vom avea probleme? Eu nu cred că domnia sa va rezista fizic. Uitați-vă ce se întâmplă cu dânsul în ultimele două luni. Problemele unui președinte de țară vin peste el. Problemele vin peste președinte. Nu mai poți să rămâi într-o chestiune, într-o nișă, unde poți să fii extraordinar, poți să ai cuvintele, poți să ai soluții, să vezi problema. Toate chestiunile unei… să conduci o țară, vin peste el“, a spus Cezar Preda în emisiunea online „Cu Magda si Sebi – Un podcast liber”.

Avertisment: Problema lui Nicușor va deveni a tuturor

Cezar Preda sugerează că Nicușor Dan, în ciuda celor 6 milioane de voturi obținute în campania electorală din mai 2025, nu ar fi fost ales legitim, ci ”ajutat” să devină președinte.

“Acum, nu știu cât vor încerca cei care l-au pus președinte să-l ascundă, să-l protejeze. Pentru că, protejându-l pe dânsul, până la urmă ne protejează și pe noi, ca să nu intrăm în panică.”

Comportamentul public al președintelui ridică mari semne de întrebare, mai punctează Preda. Acesta insistă și pe faptul că președintele ar putea să clacheze, că nu i se vor putea ascunde problemele la nesfârșit.

Cezar Preda: Nu poți să-l protejezi!

“E o problemă a dânsului care va deveni problema noastră. A tuturor. Și o să vedeți. O să vedeți că așa se va întâmpla. Nu poți să-l protejezi.”

Cu ce a greșit Delia Dinu?

Cezar Preda și-a exprimat compătimirea pentru Delia Dinu, șefa protocolului de la Cotroceni, care duce tot greul prestației lui Nicușor Dan.

“Uite, mă uitam la Delia Dinu. O cunosc pe doamna de la CPP (n.r. – protocolul Administrației prezidențiale). Bă, cu ce-o fi greșit femeia asta să-l aibă pe Băsescu care făcea numai ce vrea? Să-l aibă pe Iohannis, care arunca cu paltonul? Să-l aibă pe ăsta care se uită peste mașină și uită și pe deasupra? Săraca, cu ce-o fi greșit ea de 30 de ani, de 20 și ceva de ani? O să-i dau o dată telefon. Bă, cu ce-ai greșit-o, mă? Să ai și tu un președinte de-ăla țeapăn așa, să te mândrești cu el. Asta-i șansa dânsului, asta-i șansa noastră”.

Nu e prima dată când Nicușor Dan este atacat pentru prestația sa publică. Inclusiv George Simion, contracandidatul său la prezidențiale, s-a referit la el în repetate rânduri cu aceeași etichetă folosită azi și de Cezar Preda.

