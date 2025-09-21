George Simion și-a sărbătorit ziua de naștere în curtea partidului, printre voievozi, artificii și în uralele membrilor AUR

George Simion a fost ovaționat de membrii partidului AUR de ziua sa, care l-au asaltat cu artificii și urări de sănătate. El a împlinit 39 de ani duminică.

Liderul Alianței pentru Unirea Românilor (AUR) și-a serbat ziua de naștere duminică.

Imaginile postate pe Facebook îl arată în curtea sediului partidului, înconjurat de membri, care îi cântă „La mulți ani”. Simon îl ține în brațe pe fiul său, iar, de pe zidurile curții, voievozii României, împreună cu regele dac Decebal, asistă la sărbătoare.