Fotoreporterul Lucian Ciobanu a încetat din viață în ziua de Crăciun. Acesta se lupta cu o boală dureroasă

29 dec. 2025, 14:29, Actualitate
Fotoreporterul Lucian Ciobanu a încetat din viață în ziua de Crăciun. Acesta se lupta cu o boală dureroasă

Fotoreporterul Lucian Ciobanu a murit în noaptea de Crăciun la vârsta de 60 de ani, el suferea de o boală gravă, iar de-a lungul anilor a fost foarte apreciat în Arad pentru munca pe care o depunea.

Presa din România este în doliu după moartea lui Lucian Ciobanu, fotoreporter de renume și coleg cu Mălina Guler. El s-a stins fulgerător din viață în noaptea de 25 spre 26 decembrie, chiar de Crăciun, la vârsta de 60 de ani. Vestea a zguduit întreaga comunitate jurnalistică din Arad și nu numai, el a lăsat în urmă multă durere și un profund sentiment de pierdere.

Fotoreporterul Lucian Ciobanu s-a stins din viață la 60 de ani

Lucian Ciobanu era recunoscut pentru pasiune cu care își exercita meseria, pentru energia pozitivă, dar și pentru profesionalismul de care a dat dovadă. Timp de trei decenii petrecute în presă, el a documentat evenimente importante, a surprins emoții autentice și a devenit un reper pentru jurnalismul vizual din vestul țării.

În toamna acestui an, el a fost diagnosticat cu o boală gravă, care, în cele din urmă i-a fost fatală. Chiar dacă a sperat până în ultima clipă că se va face bine, organismul său a cedat în ziua de Crăciun. Destinul a fost cu atât mai crud, cu cât fotoreporterul a murit din cauza aceleiași boli care, în urmă cu 20 de ani, i-a răpus sora.

Ultimele luni din viață le-a petrecut mai mult în spitale, în încercarea de a învinge boala și cu speranța la o minune. În ciuda suferinței, cei care l-au cunoscut spun că nu își pierduse optimismul și nici dorința de a rămâne conectat la ceea ce iubea cel mai mult, presa și sportul.

Andrei Ando a anunțat decesul fotojurnalistului

Moartea sa a fost anunțată public de Andrei Ando, printr-un mesaj profund, care reflectă personalitatea și parcursul profesional al lui Lucian Ciobanu.

„După o scurtă, dar grea suferință, în zorii acestei zile a încetat din viață colegul nostru Lucian Ciobanu.

A fost o persoană volubilă, tonică, întotdeauna pozitivă. A iubit viața, oricâte greutăți și nedreptăți i-a rezervat. A lucrat în presă, la TV Arad, West TV, Arq, timp de trei decenii, iar în ultimii zece ani a fost fotograful oficial al Consiliului Județean.
A rămas conectat la fenomenul sportiv arădean până în ultimele sale săptămâni, nelipsit de la jocurile UTA-ei și ale echipei de baschet ICIM.

Pe stadion, la sală, era cu adevărat fericit. Moartea prematură a lui Lucian, în urma unei boli incurabile, în care nu a crezut până în ultimul moment, ne mâhnește profund. Ne vor lipsi încurajările sale, zâmbetul său molipsitor, optimismul pe care nu îl abandona niciodată.
Deznodământul fulgerător al suferinței lui ne amintește cât suntem de fragili și de trecători. Cu câteva săptămâni mai devreme și-a cumpărat o mașină nouă. Îi plăcea tehnologia, să aibă mereu ultimul model de telefon, de smartwatch, de televizor. Îi plăcea să trăiască intens, să iubească și își dorea foarte mult să se simtă iubit. Dumnezeu să îl aibă în grija Sa!”, a anunțat Andrei Ando, potrivit glsa.ro.

Cele mai noi