Prima pagină » Știri externe » Breșe de securitate în apărarea NATO. Ucrainenii au arătat punctele slabe ale Europei în cadrul unor exerciții militare din Suedia

În cadrul unor exerciții NATO care au avut loc în Suedia, operatorii ucraineni de drone au simulat „anihilarea” trupelor suedeze în timpul unor manevre militare. Potrivit concluziilor acestui exercițiu militar, ucrainenii au scos în evidență vulnerabilități majore ale armatelor europene în fața tacticilor moderne de război.

Operatorii ucraineni de drone au jucat rolul unui inamic ipotetic în timpul exercițiilor militare de pe insula suedeză Gotland și au pus trupele suedeze în dificultate de mai multe ori. Conform scenariului, Suedia era amenințată de o țară nenumită, iar insula strategică Gotland s-a aflat sub atac.

Avantajul principal al militarilor ucraineni a fost experiența reală în războiul împotriva Rusiei. După părerea lor, într-o confruntare reală, soldații suedezi ar fi fost anihilați în astfel de condiții. În timpul exercițiilor militare, acestea au trebuit să fie oprite de mai multe ori pentru ca partea suedeză să se regrupeze și să-și îmbunătățească apărarea.

Militarii ucraineni au spus că armatele occidentale trebuie să învețe tacticile de utilizare a dronelor și de apărare împotriva lor, iar comandantul suprem al forțelor armate suedeze, Michael Claesson, a recunoscut, de asemenea, că țările occidentale trebuie să adopte rapid experiența ucraineană dobândită în anii de război cu Rusia.

Armatele NATO nu sunt la curent cu tacticile moderne de război

Armatele NATO sunt în prezent în dificultate tactică deoarece unitățile europene nu dispun de suficiente sisteme de bruiaj pentru războiul electronic sau de apărare antiaeriană cu rază foarte scurtă de acțiune capabilă de interceptarea roiurilor de drone. Coloanele de vehicule mecanizate ale NATO s-au deplasat după manualele clasice și au devenit astfel ținte ușoare deoarece au fost detectate instantaneu din aer.

Echipamentele trupelor europene au emis semnale radio și semnale electromagnetice puternice și astfel a permis echipei ucrainene să localizeze ușor pozițiile acestora fără contact vizual direct.

Trupele aliate emit semnale radio și electromagnetice puternice, permițând ucrainenilor să le localizeze pozițiile exacte fără contact vizual direct.

Doctrinele europene sunt concepute pe premisa controlului total al spațiului aerian cu avioane de vânătoare, fiind nepregătite pentru un spațiu aerian disputat la firul ierbii.

