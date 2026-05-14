Călin Georgescu explică ce înseamnă patriotismul economic și suveranitatea economică: „Da, naționalizare” /„Intră totul în proprietatea poporului”

Joi seară, Călin Georgescu, fost candidat la prezidențialele din 2024, anulate între timp de Curtea Constituțională, a fost invitat la emisiunea lui Marius Tucă. El a explicat ce înseamnă patriotismul economic și suveranitatea economică.

„Patriotismul economic înseamnă să-ți administrezi singur și să-ți întreții singur economia țării (…) Suveranitatea enonomică înseamnă că toate resursele țării tale, toate bunurile strategice devin proprietatea națiunii și sunt controlate democratic”, a declarat fostul candidat la prezidențialele din 2024.

Întrebat dacă asta înseamnă naționalizare, Geogrescu a răspuns: „Da! Nici în comunism, nici în capitalism, poporul nu a fost suveran. Când am spus naționalizare, înseamnă că ele intră în proprietatea poporului român, care beneficiază de ele”.

El a dat și un exemplu. „Pentru a vine pătrunjel, ardei și roșii în piață, ai nevoie de certificat de producător, așa este astăzi. Dar cei care vând energie au nevoie de certificat de poroducător? Nu! Ei trebuie să fie înrolați în grupul băieților deștepți și vând energie”, a subliniat Călin Georgescu.

AUTORUL RECOMANDĂ:

Călin Georgescu a fost întâmpinat de câtiva susținători înainte de emisiunea „Marius Tucă Show”

Călin Georgescu, mesaj de 9 Mai: „Iubiți pacea. Rugați-vă și apărați-o”