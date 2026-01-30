Prima pagină » Actualitate » Care este programul de liniște la bloc. Fiecare locatar e obligat să îl respecte, indiferent de oraș sau de ziua săptămânii / Care sunt sancțiunile

Care este programul de liniște la bloc. Fiecare locatar e obligat să îl respecte, indiferent de oraș sau de ziua săptămânii / Care sunt sancțiunile

30 ian. 2026, 19:55, Actualitate
Care este programul de liniște la bloc. Fiecare locatar e obligat să îl respecte, indiferent de oraș sau de ziua săptămânii / Care sunt sancțiunile
FOTO - Caracter ilustrativ

Legea 61/1991 stabilește programul de liniște la bloc, indiferent de oraș sau de ziua săptămânii, iar locatarii sunt obligați să păstreze liniștea în anumite intervale orare, pentru a nu deranja vecinii. Legislația românească menține aceleași intervale de repaus, iar autoritățile pot interveni atunci când acestea sunt încălcate. Cei care nu respectă regulile riscă amenzi de până la 3.000 de lei, intervenția Poliției sau chiar muncă în folosul comunității, în urma sesizărilor făcute de locatari.

Așadar, traiul la bloc presupune respectarea unor reguli de conviețuire, iar una dintre cele mai importante este legată de nivelul de zgomot. În acest sens, programul de liniște la bloc are rolul de a proteja dreptul oamenilor la odihnă și la un mediu liniștit, mai ales în orașele aglomerate, scrie bzi.ro.

Conform Legii nr. 61/1991, program de liniște la bloc se aplică zilnic, fără excepție, inclusiv în weekend și în zilele de sărbătoare. Intervalele stabilite de lege sunt între orele 22:00 și 08:00, când majoritatea oamenilor se odihnesc și între orele 13:00 și 14:00, perioadă considerată pauză de repaus la prânz.

În aceste intervale de timp, orice formă de zgomot care poate deranja vecinii este interzisă. Vorbim despre muzică ascultată la volum mare, folosirea aparatelor zgomotoase, certuri, strigăte, petreceri private sau utilizarea instrumentelor muzicale. Chiar și activități aparent obișnuite, precum mutatul mobilei, aspiratul sau folosirea bormașinii, pot deveni deranjante dacă sunt făcute în aceste perioade.

FOTO – Caracter ilustrativ

Normele Ministerului Sănătății stabilesc și limitele maxime de zgomot admise, respectiv aproximativ 35 de decibeli pe timpul zilei și 25 de decibeli pe timpul nopții, iar depășirea acestor valori poate fi considerată o încălcare a liniștii publice.

Mai mult, Asociațiile de Proprietari au dreptul să impună reguli suplimentare prin regulamentul intern. Astfel, în unele blocuri, pauza de liniște de la prânz poate fi extinsă până la ora 16:00, iar lucrările de renovare pot fi permise doar în anumite intervale. Dar aceste reguli trebuie afișate la vedere și respectate de toți locatarii.

Ce riscă locatarii care nu respectă programul de liniște

Persoanele care încalcă programul de liniște pot fi sancționate, conform Legii 61/1991, amenzile putând ajunge la sume destul de mari. Pentru o primă abatere, cei care provoacă zgomot în intervalele de repaus riscă sancțiuni cuprinse între 500 și 1.500 de lei, dar dacă fapta se repetă în termen de 24 de ore, amenda poate crește până la 3.000 de lei.

În anumite situații, pe lângă sancțiunea financiară, autoritățile pot dispune și efectuarea a până la 120 de ore de muncă în folosul comunității, această măsură fiind aplicată mai ales în cazul persoanelor care încalcă în mod repetat regulile.

Legea prevede sancțiuni și pentru zgomotul excesiv produs în afara orelor de liniște. De exemplu, muzica dată foarte tare în timpul zilei poate fi sancționată cu amenzi între 200 și 1.000 de lei, iar la recidivă acestea pot ajunge la 1.500 de lei.

De asemenea, petrecerile organizate în curțile blocurilor, pe spațiile comune sau în apropierea locuințelor, fără respectarea normelor legale, pot fi sancționate cu amenzi de până la 6.000 de lei, în funcție de gravitate. Iar în cazul localurilor publice care încalcă frecvent liniștea, autoritățile pot decide inclusiv suspendarea activității sau retragerea autorizației.

