CFR Cluj a trecut de Universitatea Cluj cu scorul de 3-2 (3-1), sâmbătă seara, într-un derby local desfășurat pe Stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” din Cluj-Napoca, în etapa a 26-a a Superligii de fotbal.

Meciul a fost unul intens, iar la final s-a iscat o bătaie generală cu antrenorul Cristiano Bergodi și cu fotbalistul Cordea în primplan.

Bătaie la final de meci în Superliga! Bergodi a sărit la gâtul lui Cordea și a ieșit un mens scandal

În acel meleu s-a implicat și Karlo Muhar, croatul și antrenorul italian fiind ținuți cu greu să nu-și împartă pumni unii altuia.

Arbitrul Vidican a arătat cartonașul roșu atât lui Cordea, cât și lui Bergodi.

„Dacă eram în străinătate, eram arestat. Am intrat cu Elveția, nu am rănit pe nimeni. Să vină un străin în țară să-mi bată jucătorul! Din minutul 83 a vrut să intre pe teren! Antrenor străin să vină în țara mea să-mi bată jucătorul!

Atmosferă minunată până la final, sunt marcat. Trebuie să ne respecți pe toți, în țară străină. Lipsă crasă de respect la adresa românilor.

Mă simt un nimeni în țara mea, pe pământul meu. Ei erau mai odihniți. Toate premisele să fie favoriți, să ne bată. Ne-am luptat ca niște lei. După meciul cu Metaloglobus am îngenuncheat în fața lor. Merită să joace în play-off. Am fost în străinătate, am respectat țara, cultura, limba, acum eram arestat”, a declarat Daniel Pancu, după CFR Cluj – U Cluj 3-2.

Cordea: „Se înșală, n-am avut nicio treabă cu el”

„Domnul Bergodi nu a putut să vină, nu se simte bine după ce s-a întâmplat. Au fost înjurături, provocări. În ultimele 10 minute au fost niște provocări de la niște oameni fără acreditări, nu știu cine sunt. Au înjurat”, a declarat secundul Eugeniu Cebotaru, la Prima Sport 1.

„Despre Bergodi, dacă dânsul crede că l-am înjurat sau am avut o treabă cu el, se înșală, n-am avut nicio treabă cu el. Când a fost faza din corner, Mister era pe banca de rezerve, m-a înjurat fără motiv de familie, l-am înjurat înapoi pe Nistor tot drumul, nu arătam către antrenor, arătam către bancă, ce treabă aveam cu el?, a reacționat Andrei Cordea.

Trupa lui Bergodi venea după trei victorii consecutive în campionat, iar CFR a ajuns la șapte victorii consecutive și e neînvinsă de opt etape. În tur, scorul a fost egal.