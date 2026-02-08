Prima pagină » Sport » Bătaie la final de meci în Superliga! Bergodi a sărit la gâtul lui Cordea și a ieșit un imens scandal

Bătaie la final de meci în Superliga! Bergodi a sărit la gâtul lui Cordea și a ieșit un imens scandal

08 feb. 2026, 08:42, Sport
Bătaie la final de meci în Superliga! Bergodi a sărit la gâtul lui Cordea și a ieșit un imens scandal

CFR Cluj a trecut de Universitatea Cluj cu scorul de 3-2 (3-1), sâmbătă seara, într-un derby local desfășurat pe Stadionul „Dr. Constantin Rădulescu” din Cluj-Napoca, în etapa a 26-a a Superligii de fotbal.

Meciul a fost unul intens, iar la final s-a iscat o bătaie generală cu antrenorul Cristiano Bergodi și cu fotbalistul Cordea în primplan.

Bătaie la final de meci în Superliga! Bergodi a sărit la gâtul lui Cordea și a ieșit un mens scandal

În acel meleu s-a implicat și Karlo Muhar, croatul și antrenorul italian fiind ținuți cu greu să nu-și împartă pumni unii altuia.

Arbitrul Vidican a arătat cartonașul roșu atât lui Cordea, cât și lui Bergodi.

„Dacă eram în străinătate, eram arestat. Am intrat cu Elveția, nu am rănit pe nimeni. Să vină un străin în țară să-mi bată jucătorul! Din minutul 83 a vrut să intre pe teren! Antrenor străin să vină în țara mea să-mi bată jucătorul!

Atmosferă minunată până la final, sunt marcat. Trebuie să ne respecți pe toți, în țară străină. Lipsă crasă de respect la adresa românilor.

Mă simt un nimeni în țara mea, pe pământul meu. Ei erau mai odihniți. Toate premisele să fie favoriți, să ne bată. Ne-am luptat ca niște lei. După meciul cu Metaloglobus am îngenuncheat în fața lor. Merită să joace în play-off. Am fost în străinătate, am respectat țara, cultura, limba, acum eram arestat”, a declarat Daniel Pancu, după CFR Cluj – U Cluj 3-2.

Cordea: „Se înșală, n-am avut nicio treabă cu el”

„Domnul Bergodi nu a putut să vină, nu se simte bine după ce s-a întâmplat. Au fost înjurături, provocări. În ultimele 10 minute au fost niște provocări de la niște oameni fără acreditări, nu știu cine sunt. Au înjurat”, a declarat secundul Eugeniu Cebotaru, la Prima Sport 1.

„Despre Bergodi, dacă dânsul crede că l-am înjurat sau am avut o treabă cu el, se înșală, n-am avut nicio treabă cu el. Când a fost faza din corner, Mister era pe banca de rezerve, m-a înjurat fără motiv de familie, l-am înjurat înapoi pe Nistor tot drumul, nu arătam către antrenor, arătam către bancă, ce treabă aveam cu el?, a reacționat Andrei Cordea.

Trupa lui Bergodi venea după trei victorii consecutive în campionat, iar CFR a ajuns la șapte victorii consecutive și e neînvinsă de opt etape. În tur, scorul a fost egal.

Recomandarea video

Citește și

SPORT Nelu Varga, primă de mii de euro pentru Daniel Pancu și fotbaliștii lui pentru victoria din CFR-U Cluj. „Mi s-a blocat telefonul de la mesaje”
08:31
Nelu Varga, primă de mii de euro pentru Daniel Pancu și fotbaliștii lui pentru victoria din CFR-U Cluj. „Mi s-a blocat telefonul de la mesaje”
EXCLUSIV Povestea unui mare campion. Florin Gheorghiu, primul nume inclus în Hall of Fame-ul şahului românesc. „Am un sigur regret, acela că n-am putut să ies și campion mondial de seniori”
06:30
Povestea unui mare campion. Florin Gheorghiu, primul nume inclus în Hall of Fame-ul şahului românesc. „Am un sigur regret, acela că n-am putut să ies și campion mondial de seniori”
MUZICĂ Mariah Carey, criticată pentru prestația de la Milano. „Avem atâția cântăreți italieni, iar ea a cântat în cea mai proastă italiană posibilă”
06:00
Mariah Carey, criticată pentru prestația de la Milano. „Avem atâția cântăreți italieni, iar ea a cântat în cea mai proastă italiană posibilă”
AUTO Raliul Monte-Carlo Istoric 2026. Final de competiție pentru echipajele românești din Petre Cristea Heritage Rally Team Romania
21:51
Raliul Monte-Carlo Istoric 2026. Final de competiție pentru echipajele românești din Petre Cristea Heritage Rally Team Romania
JOCURILE OLIMPICE A fost câștigată prima medalie olimpică de aur, la Milano Cortina 2026. Vezi cursa care a impresionat audiența
19:11
A fost câștigată prima medalie olimpică de aur, la Milano Cortina 2026. Vezi cursa care a impresionat audiența
SPORT Fostul dinamovist Claudiu Niculescu, victorie la primul meci în Superliga! „I-am găsit crispaţi”
16:56
Fostul dinamovist Claudiu Niculescu, victorie la primul meci în Superliga! „I-am găsit crispaţi”
Mediafax
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri accesibile
Digi24
„Liniște, purcelușo!” Cum îngenunchează Donald Trump presa americană
Cancan.ro
Ruxandra Luca, chemată de URGENȚĂ la raport după episodul din benzinărie. Cum au 'pedepsit-o' șefii de la Antena 1 pe frumușica de la Neatza
Prosport.ro
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de el în străinătate și pregătesc o nuntă mare în Oltenia
Adevarul
Sunt prețurile alimentelor din România de speriat? Ce descoperă românii când le compară cu cele din UE
Mediafax
Rețeaua energetică a Ucrainei, vizată de un atac rus de amploare. Restricții aeriene în Polonia
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Cea mai rapidă și sănătoasă mâncare gătită acasă. Recomandări de la bucătari cu experiență
Cancan.ro
Mutare majoră în grila PRO TV, la o zi după finalul erei lui Cătălin Măruță. Rocada inedită pe care românii o pot vedea de azi, 7 februarie
Ce se întâmplă doctore
Transformarea IREALĂ a unei soliste celebre. Cum a slăbit și cum arată acum? Nimeni nu a mai recunoscut-o
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Renault testează în România rivalul Dacia Bigster. Poze spion cu noul model surprins în trafic
Descopera.ro
A fost găsit al doilea Pământ! Cât de aproape este de noi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut dreptate...
Descopera.ro
Ce anume s-ar putea afla în inima Căii Lactee? Un nou studiu spune că nu este o gaură neagră
UTILE Gestul simplu care aduce o amendă de până la 3.000 de lei locatarilor de la bloc. Ce trebuie să comunice administratorului
09:54
Gestul simplu care aduce o amendă de până la 3.000 de lei locatarilor de la bloc. Ce trebuie să comunice administratorului
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „Bolojan trebuie să ia Premiul Nobel pentru economie că a rezolvat în 5 luni cea mai serioasă criză posibilă”
09:30
Ion Cristoiu: „Bolojan trebuie să ia Premiul Nobel pentru economie că a rezolvat în 5 luni cea mai serioasă criză posibilă”
FLASH NEWS Fritz și-a luat asistent virtual bazat pe inteligență artificială. Cu ce se ocupă Timi
09:23
Fritz și-a luat asistent virtual bazat pe inteligență artificială. Cu ce se ocupă Timi
MEDIU Apare un nou tip de tehnologie cu apă de mare, care ar putea înlocui dieselul. Cum pot fi transformate mările în sursă de energie
09:04
Apare un nou tip de tehnologie cu apă de mare, care ar putea înlocui dieselul. Cum pot fi transformate mările în sursă de energie
ACTUALITATE Victor Ponta: „Europa nu se va federaliza. Macron mai are puțin și pleacă, iar Ursula nu mai are cu cine să-și ducă la sfârșit planul”
09:00
Victor Ponta: „Europa nu se va federaliza. Macron mai are puțin și pleacă, iar Ursula nu mai are cu cine să-și ducă la sfârșit planul”
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „Europa are toate ingredientele pentru a închide spațiul virtual și internetul”
08:30
Dan Dungaciu: „Europa are toate ingredientele pentru a închide spațiul virtual și internetul”

Cele mai noi

Trimite acest link pe