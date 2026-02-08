Dan Dungaciu: „Europa are toate ingredientele pentru a închide spațiul virtual și internetul”

Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog și geopolitician, a vorbit despre o tendință a Uniunii Europene de a se îndepărta de platformele de socializare americane, previzionând posibilitatea dezvoltării unei rețele europene. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat în emisiunea lui Marius Tucă, prof. univ. dr. Dan Dungaciu a abordat subiectul intervențiilor pe plan politic prin intermediul rețelelor sociale, sugerând că Europa ar trece de la dorința de globalizare la o închidere a granițelor din punct de vedere al spațiului media și online, pentru a evita posibile intervenții americane. Analistul politic face o paralelă cu țări precum China sau Rusia, care au fost acuzate de-a lungul timpului că și-au dezvoltat propriile lor rețele pentru a rupe contactul cu lumea occidentală.
„Acum, să vedem ce o să spună europenii. Pentru că aici este o chestie concretă. Ăștia oricum operează aici, că au Facebook, au X-ul, au toate astea. Dacă europenii spun că nu mai aveți voie să lansați acest mesaj, ce o să facem acum? Deci, din toată globalizarea pe care au gândit-o ei, o să ajungă fiecare stat să-și facă propriul spațiu de internet. Vă dați seama că noi le spunem chinezilor, rușilor, că ei își construiesc spațiul lor de internet, că se izolează, că nu-i libertate, și Europa ajunge în această situație. O să facem asta față de americani? Adică o să ne suveranizăm, ca să zic așa, spațiul virtual, ca să nu-i mai prindem pe americani pe aici? O să devenim ruși.”
De asemenea, profesorul Dungaciu face un comentariu dur, afirmând că unele puteri europene și-ar dori să transforme Europa într-un fel de URSS, formațiune care s-ar fi prăbușit tocmai din cauza controlului și a opresiunilor excesive.
„Aici e problema. Că aici nu mai e după mintea europenilor. Eu am mai spus asta. Europa nu este URSS, și n-a fost. Dar unii vor ca Europa să devină URSS. Și uitați-vă ce i s-a întâmplat URSS-ului. URSS-ul s-a prăbușit ca urmare a obsesiei controlului și obsesiei opresiunii pe care au făcut-o identitară, națională, religioasă și așa mai departe. Deci, din punctul ăsta de vedere, Europa acum are toate ingredientele. Dacă ea vrea să închidă spațiul virtual, când jumătate dintre europeni, cel puțin, că uitați-vă puțin la ponderile acestor partide: în Germania sunt 40%, în Franța sunt 40%, în România sunt 40%, cele mai mari partide sunt astea, deci va începe o luptă care poate, zic și eu, nu știu, am auzit, ar putea să devină stindardul și mesajul principal al alianței suveraniste.”