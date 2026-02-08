Dan Dungaciu: „Europa are toate ingredientele pentru a închide spațiul virtual și internetul”

Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu, analist, sociolog și geopolitician, a vorbit despre o tendință a Uniunii Europene de a se îndepărta de platformele de socializare americane, previzionând posibilitatea dezvoltării unei rețele europene. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat în emisiunea lui Marius Tucă, prof. univ. dr. Dan Dungaciu a abordat subiectul intervențiilor pe plan politic prin intermediul rețelelor sociale, sugerând că Europa ar trece de la dorința de globalizare la o închidere a granițelor din punct de vedere al spațiului media și online, pentru a evita posibile intervenții americane. Analistul politic face o paralelă cu țări precum China sau Rusia, care au fost acuzate de-a lungul timpului că și-au dezvoltat propriile lor rețele pentru a rupe contactul cu lumea occidentală.

„Acum, să vedem ce o să spună europenii. Pentru că aici este o chestie concretă. Ăștia oricum operează aici, că au Facebook, au X-ul, au toate astea. Dacă europenii spun că nu mai aveți voie să lansați acest mesaj, ce o să facem acum? Deci, din toată globalizarea pe care au gândit-o ei, o să ajungă fiecare stat să-și facă propriul spațiu de internet. Vă dați seama că noi le spunem chinezilor, rușilor, că ei își construiesc spațiul lor de internet, că se izolează, că nu-i libertate, și Europa ajunge în această situație. O să facem asta față de americani? Adică o să ne suveranizăm, ca să zic așa, spațiul virtual, ca să nu-i mai prindem pe americani pe aici? O să devenim ruși.”

Dan Dungaciu: „Unii vor ca Europa să devină URSS”

De asemenea, profesorul Dungaciu face un comentariu dur, afirmând că unele puteri europene și-ar dori să transforme Europa într-un fel de URSS, formațiune care s-ar fi prăbușit tocmai din cauza controlului și a opresiunilor excesive.