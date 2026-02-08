Nelu Varga, primă de mii de euro pentru Daniel Pancu și fotbaliștii lui pentru victoria din CFR-U Cluj. „Mi s-a blocat telefonul de la mesaje”

Bucuria a fost mare în urma partidei CFR-U Cluj 3-2. Nelu Varga a anunțat că le va oferi lui Daniel Pancu și fotbaliștilor o primă consistentă, după ce au învins rivala din oraș, U Cluj. Patronul vicecampioanei României, aflat în Africa, a mărturisit că „a fost un meci superb”.

În urma partidei CFR-U Cluj 3-2, Nelu Varga a anunțat, la ProSport, că a oferit o primă de 20.000 de euro. Victoria a fost clară, iar CFR a reușit să își învingă rivala din oraș, seara trecută, ajungând la 41 de puncte.

„Le-am dat primă de 20.000 de euro pentru meciul ăsta. Mi-au făcut o mare bucurie și eu așa reacționez la bucurii. Ce să vă spun? Mi s-a blocat telefonul de la mesaje. L-am resetat. Au fost 600-700 de mesaje. Sunt in Africa, l-am urmarit pe Flashscore. M-au ținut cei din club la curent. A fost un meci superb. Îi felicit. O mare bucurie. Pancu a redresat echipa, a inviat spiritul de campioni”, a spus Nelu Varga pentru ProSport.

Final de meci tensionat

Partida a avut un final tensionat pe Stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”. După ultimul fluier al arbitrului, Cristiano Bergodi, antrenorul lui U Cluj, a intrat pe teren și a avut un clinci cu Andrei Condrea. Apoi, i-a pus mâna în gât lui Karlo Muhar. În sectorul de peluză, unde se aflau fanii lui U Cluj, jandarmii au intervenit cu gaze lacrimogene, după ce fanii au vrut să intre pe teren.

