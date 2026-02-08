Prima pagină » Sport » Nelu Varga, primă de mii de euro pentru Daniel Pancu și fotbaliștii lui pentru victoria din CFR-U Cluj. „Mi s-a blocat telefonul de la mesaje”

Nelu Varga, primă de mii de euro pentru Daniel Pancu și fotbaliștii lui pentru victoria din CFR-U Cluj. „Mi s-a blocat telefonul de la mesaje”

08 feb. 2026, 08:31, Sport
Nelu Varga, primă de mii de euro pentru Daniel Pancu și fotbaliștii lui pentru victoria din CFR-U Cluj. „Mi s-a blocat telefonul de la mesaje”

Bucuria a fost mare în urma partidei CFR-U Cluj 3-2. Nelu Varga a anunțat că le va oferi lui Daniel Pancu și fotbaliștilor o primă consistentă, după ce au învins rivala din oraș, U Cluj. Patronul vicecampioanei României, aflat în Africa, a mărturisit că „a fost un meci superb”.

În urma partidei CFR-U Cluj 3-2, Nelu Varga a anunțat, la ProSport, că a oferit o primă de 20.000 de euro. Victoria a fost clară, iar CFR a reușit să își învingă rivala din oraș, seara trecută, ajungând la 41 de puncte.

„Le-am dat primă de 20.000 de euro pentru meciul ăsta. Mi-au făcut o mare bucurie și eu așa reacționez la bucurii. Ce să vă spun? Mi s-a blocat telefonul de la mesaje. L-am resetat. Au fost 600-700 de mesaje. Sunt in Africa, l-am urmarit pe Flashscore. M-au ținut cei din club la curent. A fost un meci superb. Îi felicit. O mare bucurie. Pancu a redresat echipa, a inviat spiritul de campioni”, a spus Nelu Varga pentru ProSport.

Nelu Varga, primă de mii de euro pentru Daniel Pancu și fotbaliștii lui pentru victoria din CFR-U Cluj. „Mi s-a blocat telefonul de la mesaje”

Daniel Pancu

Final de meci tensionat

Partida a avut un final tensionat pe Stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”. După ultimul fluier al arbitrului, Cristiano Bergodi, antrenorul lui U Cluj, a intrat pe teren și a avut un clinci cu Andrei Condrea. Apoi, i-a pus mâna în gât lui Karlo Muhar. În sectorul de peluză, unde se aflau fanii lui U Cluj, jandarmii au intervenit cu gaze lacrimogene, după ce fanii au vrut să intre pe teren.

Autorul recomandă:

Sursă foto: Mediafax Foto

Recomandarea video

Citește și

SPORT Bătaie la final de meci în Superliga! Bergodi a sărit la gâtul lui Cordea și a ieșit un imens scandal
08:42
Bătaie la final de meci în Superliga! Bergodi a sărit la gâtul lui Cordea și a ieșit un imens scandal
EXCLUSIV Povestea unui mare campion. Florin Gheorghiu, primul nume inclus în Hall of Fame-ul şahului românesc. „Am un sigur regret, acela că n-am putut să ies și campion mondial de seniori”
06:30
Povestea unui mare campion. Florin Gheorghiu, primul nume inclus în Hall of Fame-ul şahului românesc. „Am un sigur regret, acela că n-am putut să ies și campion mondial de seniori”
MUZICĂ Mariah Carey, criticată pentru prestația de la Milano. „Avem atâția cântăreți italieni, iar ea a cântat în cea mai proastă italiană posibilă”
06:00
Mariah Carey, criticată pentru prestația de la Milano. „Avem atâția cântăreți italieni, iar ea a cântat în cea mai proastă italiană posibilă”
AUTO Raliul Monte-Carlo Istoric 2026. Final de competiție pentru echipajele românești din Petre Cristea Heritage Rally Team Romania
21:51
Raliul Monte-Carlo Istoric 2026. Final de competiție pentru echipajele românești din Petre Cristea Heritage Rally Team Romania
JOCURILE OLIMPICE A fost câștigată prima medalie olimpică de aur, la Milano Cortina 2026. Vezi cursa care a impresionat audiența
19:11
A fost câștigată prima medalie olimpică de aur, la Milano Cortina 2026. Vezi cursa care a impresionat audiența
SPORT Fostul dinamovist Claudiu Niculescu, victorie la primul meci în Superliga! „I-am găsit crispaţi”
16:56
Fostul dinamovist Claudiu Niculescu, victorie la primul meci în Superliga! „I-am găsit crispaţi”
Mediafax
Satul din Europa, ocolit de turiști, unde se găsesc plaje liniștite și prețuri accesibile
Digi24
„Liniște, purcelușo!” Cum îngenunchează Donald Trump presa americană
Cancan.ro
Ruxandra Luca, chemată de URGENȚĂ la raport după episodul din benzinărie. Cum au 'pedepsit-o' șefii de la Antena 1 pe frumușica de la Neatza
Prosport.ro
Românca și-a dat demisia din televiziune pentru iubitul fotbalist! A „fugit” alături de el în străinătate și pregătesc o nuntă mare în Oltenia
Adevarul
Sunt prețurile alimentelor din România de speriat? Ce descoperă românii când le compară cu cele din UE
Mediafax
Rețeaua energetică a Ucrainei, vizată de un atac rus de amploare. Restricții aeriene în Polonia
Click
Bancnota de 2.000 de lei cu eclipsa totală de Soare din 1999 a devenit o adevărată comoară. Cu cât se vinde în 2026
Digi24
Cea mai rapidă și sănătoasă mâncare gătită acasă. Recomandări de la bucătari cu experiență
Cancan.ro
Mutare majoră în grila PRO TV, la o zi după finalul erei lui Cătălin Măruță. Rocada inedită pe care românii o pot vedea de azi, 7 februarie
Ce se întâmplă doctore
Transformarea IREALĂ a unei soliste celebre. Cum a slăbit și cum arată acum? Nimeni nu a mai recunoscut-o
Ciao.ro
Sună periculos, trage fusta mai jos! Vedetele din România s-au aplecat prea mult și s-a văzut tot
Promotor.ro
Renault testează în România rivalul Dacia Bigster. Poze spion cu noul model surprins în trafic
Descopera.ro
A fost găsit al doilea Pământ! Cât de aproape este de noi?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Ştrulă: – Intru şi eu să văd cum este! BULĂ: - Ai avut dreptate...
Descopera.ro
Ce anume s-ar putea afla în inima Căii Lactee? Un nou studiu spune că nu este o gaură neagră
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „Bolojan trebuie să ia Premiul Nobel pentru economie că a rezolvat în 5 luni cea mai serioasă criză posibilă”
09:30
Ion Cristoiu: „Bolojan trebuie să ia Premiul Nobel pentru economie că a rezolvat în 5 luni cea mai serioasă criză posibilă”
FLASH NEWS Fritz și-a luat asistent virtual bazat pe inteligență artificială. Cu ce se ocupă Timi
09:23
Fritz și-a luat asistent virtual bazat pe inteligență artificială. Cu ce se ocupă Timi
MEDIU Apare un nou tip de tehnologie cu apă de mare, care ar putea înlocui dieselul. Cum pot fi transformate mările în sursă de energie
09:04
Apare un nou tip de tehnologie cu apă de mare, care ar putea înlocui dieselul. Cum pot fi transformate mările în sursă de energie
ACTUALITATE Victor Ponta: „Europa nu se va federaliza. Macron mai are puțin și pleacă, iar Ursula nu mai are cu cine să-și ducă la sfârșit planul”
09:00
Victor Ponta: „Europa nu se va federaliza. Macron mai are puțin și pleacă, iar Ursula nu mai are cu cine să-și ducă la sfârșit planul”
MARIUS TUCĂ SHOW Dan Dungaciu: „Europa are toate ingredientele pentru a închide spațiul virtual și internetul”
08:30
Dan Dungaciu: „Europa are toate ingredientele pentru a închide spațiul virtual și internetul”
MARIUS TUCĂ SHOW Victor Ponta: „Nu se rezolvă nimic într-o întâlnire Nicușor Dan – Trump. Sunt din filme diferite”
08:00
Victor Ponta: „Nu se rezolvă nimic într-o întâlnire Nicușor Dan – Trump. Sunt din filme diferite”

Cele mai noi

Trimite acest link pe