Prima pagină » Actualitate » Gheorghe Mărmureanu arată când vine un mare cutremur în România, între 7,2 şi 7,9 grade

Gheorghe Mărmureanu arată când vine un mare cutremur în România, între 7,2 şi 7,9 grade

20 dec. 2025, 13:59, Actualitate
Gheorghe Mărmureanu arată când vine un mare cutremur în România, între 7,2 şi 7,9 grade
Gheorghe Mărmureanu arată când vine un mare cutremur în România / Sursa FOTO: Shutterstock

Cunoscutul seismolog Gheorghe Mărmureanu arată când vine următorul mare cutremur în România. El apreciază că ar putea avea o magnitudine cuprinsă între 7,2 și 7,9 grade pe Richter, putând ajunge chiar și la 8 grade.

Finalul de an 2025 a adus o nouă activitate seismică în zona Vrancea.

Cutremure în Vrancea, pe final de 2025

Vrancea este cea mai activă zonă din România din punct de vedere seismic. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, aici s-a produs un seism, sâmbătă, la 10:44, având magnitudinea 3,2 și o adâncime de 85 de kilometri.

Potrivit INFP, cutremurul a avut loc în apropierea orașelor Focșani (47 km), Sfântu Gheorghe (63 km), Buzău (74 km), Brașov (78 km), Bacău (89 km) și Bârlad (96 km).

Analizând datele furnizate de specialiști, Gheorghe Mărmureanu anticipează că viitorul mare cutremur din România va fi unul de adâncime, asemănător celui produs în anul 1802.

Ce „noroc” va avea România

Mărmureanu spune că tocmai acesta este „norocul” României – faptul că următorul mare cutremur va fi unul de adâncime. El anticipează că seismul va avea o magnitudine între 7,2 și 7,9 grade, putând atinge chiar 8 grade.

„Cutremurul va fi adânc şi acesta va fi norocul României. Cu cât e mai adânc, cu atât energia se disipă pe o suprafaţă mai mare. Va fi o suprafaţă foarte mare, de la Moscova la Cairo, pe toată Europa, aş spune”, a declarat Gheorghe Mărmureanu, care a participat la Forumul dedicat Zilei Mondiale a Pământului.

Potrivit lui Mărmureanu, acest cutremur va semăna cu un con răsturnat, în vârful căruia se află seismul, iar baza acestuia corespunde Europei. Din experiența lui, viitorul seism ar urma să fie asemănător celui produs în anul 1802, cu magnitudinea de aproximativ 8, care atunci nu a provocat victime.

„Eu sunt optimist, acesta este cuvântul. Adâncimea va fi de 150-170 de km. Şansele sunt foarte mari să fie după 2040 – 2041. Sunt calcule de peste trei secole şi care văd că se satisfac. Văd că până acum nu am greşit deloc”, a spus Mărmureanu.

În 1802, cutremurul care a lovit Europa a fost resimțit de la Moscova până la Cairo, în Egipt.

Cel mai puternic cutremur din secolul XX

Cel mai puternic cutremur înregistrat în secolul al XX-lea în România a avut loc pe 10 noiembrie 1940, având magnitudinea de 7,7. pe durata celui de-al Doilea Război Mondial.  Efectele sale au fost devastatoare în centrul și sudul Moldovei, dar și în Muntenia. Numărul morților a fost estimat la 1.000, cu o cifră suplimentară de 4.000 răniți, majoritatea în Moldova.

Cutremurul a fost resimțit la București, unde s-au înregistrat aproximativ 300 de morți, în mare parte din prăbușirea blocului „Carlton”. Blocul s-a turtit ca o armonică, etajele tasându-se unele în altele. Aproximativ 200 de oameni au fost uciși de pe urma prăbușirii clădirii. Un singur supraviețuitor a fost găsit, paznicul de la ultimul etaj.

După cutremurul din 1977, trebuie amintit un alt seism  semnificativ care a fost pe 30 august 1986, de 7.1, în Gura Teghii, rezultând 150 de morți și 500 de răniți. Cel mai distructiv  cutremur  de după revoluția din 1989 a fost pe 30 mai 1990. Cutremurul distructiv de 7 grade, din Vrancea, a făcut 13 morți și 360 de răniți.

Alte două cutremure de 6,4 și 6,1 au avut loc la o zi după precedentul. Pe 12 iulie 1991 a mai fost cutremurul din Banloc, foarte distructiv, de 5,7 grade, care a dus la moartea a două persoane, rănirea altor 30 de persoane și la peste 5.000 clădiri avariate. Șase zile mai târziu, un alt cutremur de 5,5 s-a produs în zona Herculane-Ofsenița, avariind 615 case.

Cum acționăm în caz de cutremur

  • Rămânem calmi, fără a intra în panică și ajutăm oamenii să se liniștească
  • Dacă suntem afară, trebuie să rămânem departe de clădiri și să ne ferim de tencuieli, cărămizi, coșuri, parapete, cornișe și geamuri, deoarece aceste elemente pot adesea să se prăbușească în stradă.
  • Ne așezăm lângă un perete structural rezistent dacă suntem în interior și ne abținem de la ferestre.
  • Ne adăpostim sub o grindă solidă, un birou și o masă, iar copiii dorm sub mese sau băncile clasei.
  • Închidem imediat sursele de incendiu și intervenim în caz de incendiu după ce șocul puternic a trecut.
  • Dacă ne aflăm în mașină, tragem pe dreapta, într-un loc deschis, evitând clădirile prea apropiate de stradă; trecem peste poduri, pasaje și linii electrice aeriene și rămânem în interior.
  • Dacă folosim un mijloc de transport în comun, rămânem pe loc până când se termină seismul, apoi coborâm cu calm din vehicul.
  • În metrou, păstrăm calmul și luăm în considerare sugestiile personalului. – Dacă suntem într-un loc public plin de oameni, ar trebui să rămânem calmi și să nu fugim, deoarece îmbulzeala ucide mai mult decât cutremurul.

RECOMANDAREA AUTORULUI:

Cum se pregătește România pentru un CUTREMUR major: „Este nevoie de o expertiză tehnică pentru fiecare clădire în parte”

Fenomene geologice stranii: PĂMÂNTUL s-a cutremurat timp de nouă zile după un tsunami produs în Groenlanda

Recomandarea video

Citește și

NEWS ALERT Nicușor Dan anunță consultări la Cotroceni cu magistrații dar în spatele ușilor închise: „Pentru a asigura confidențialitatea participanților, accesul jurnaliștilor nu va fi permis în sala de discuții”. Mâine, Președintele publică o sinteză a nemulțumirilor primite
13:29
Nicușor Dan anunță consultări la Cotroceni cu magistrații dar în spatele ușilor închise: „Pentru a asigura confidențialitatea participanților, accesul jurnaliștilor nu va fi permis în sala de discuții”. Mâine, Președintele publică o sinteză a nemulțumirilor primite
SPORT CFR Cluj a bătut la Botoșani, dar conducerea este nemulțumită de jucători. „Va trebui să «aerisim» puțin vestiarul! Sunt incompatibili cu mine”
12:28
CFR Cluj a bătut la Botoșani, dar conducerea este nemulțumită de jucători. „Va trebui să «aerisim» puțin vestiarul! Sunt incompatibili cu mine”
NEWS ALERT Momente dificile pentru comentatorul Ilie Dobre, la un pas de moarte: „Dacă aș mai fi întârziat o zi…   ”
12:12
Momente dificile pentru comentatorul Ilie Dobre, la un pas de moarte: „Dacă aș mai fi întârziat o zi…   ”
Mediafax
Calculator Impozit Auto 2026. RAR explică unde este trecută norma EURO, în funcție de CIV
Digi24
VIDEO De ce s-au bătut două femei la Timișoara: un influencer din campania lui Călin Georgescu, în mijlocul scandalului
Cancan.ro
EXCLUSIV | Imagini SFÂȘIETOARE la mormântul Ștefaniei Szabo, în prag de Crăciun. Omagiul care îți rupe sufletul
Prosport.ro
Loredana nu-și mai lasă soțul să muncească în Germania, deși e milionar, pentru că s-a plictisit de stilul de viață de acolo
Adevarul
Fără punte: premierul Bolojan elimină o zi liberă
Mediafax
Programul marilor lanțuri de magazine de Crăciun 2025. Care sunt zilele în care vor fi închise și când vor avea programul redus
Click
Ce spun psihologii despre oamenii care păstrează pungile, borcanele goale, hârtia de ambalaj „pentru orice eventualitate”
Digi24
Consilierul de la Kremlin care a refuzat ordinul lui Putin și a încercat să oprească războiul din Ucraina. Era pregătit să fie împușcat
Cancan.ro
De ce ar fi murit mama Mihaelei Rădulescu, de fapt. Văduva lui Felix Baumgartner, primul mesaj oficial: 'Nu a fost bolnavă'
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Narcisa Suciu la mai bine de 15 ani de când a plecat în Finlanda. De ce s-a reîntors în țară? E de nerecunoscut
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Mașini premium SH cu probleme. Expert: „Check engine aprins, beculețe care clipocesc...”
Descopera.ro
Cele mai consumate băuturi din lume au un efect crucial pentru sănătatea oaselor
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Ce te doare, Bulă? – Mă doare buzunarul, dom doctor …
Descopera.ro
„Olympia” lui Édouard Manet: de la acuzații de imoralitate și plagiat la redefinirea nudului în pictura modernă
CONTROVERSĂ Concesiile teritoriale, marea dilemă a lui Zelenski. După 4 ani de război, trebuie să-i convingă pe ucraineni au luptat degeaba în Donbas, Herson și Zaporojie. Politico: „Pământ ucrainean pentru care soldații au sângerat și au murit”
14:02
Concesiile teritoriale, marea dilemă a lui Zelenski. După 4 ani de război, trebuie să-i convingă pe ucraineni au luptat degeaba în Donbas, Herson și Zaporojie. Politico: „Pământ ucrainean pentru care soldații au sângerat și au murit”
DEZVĂLUIRI Tatăl guvernează, băiatul încasează. Cum și-a crescut Eric Trump 10 ori averea de când Donald Trump s-a întors la Casa Albă
13:58
Tatăl guvernează, băiatul încasează. Cum și-a crescut Eric Trump 10 ori averea de când Donald Trump s-a întors la Casa Albă
JUSTIȚIE Curtea de Apel Oradea contrazice narativul susținătorilor lui Ilie Bolojan și explică de ce se prescriu faptele: un singur judecător a trebuit să judece 505 dosare
13:19
Curtea de Apel Oradea contrazice narativul susținătorilor lui Ilie Bolojan și explică de ce se prescriu faptele: un singur judecător a trebuit să judece 505 dosare
LIVE UPDATE 🚨 Ciprian Ciucu arată ce dezastru a găsit la Primăria Capitalei. Ciucu: „Referendumul lui Nicușor Dan trebuie să se întâmple”
13:10
🚨 Ciprian Ciucu arată ce dezastru a găsit la Primăria Capitalei. Ciucu: „Referendumul lui Nicușor Dan trebuie să se întâmple”
FLASH NEWS Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, primește colindători la Palatul Cotroceni
13:02
Mirabela Grădinaru, partenera președintelui Nicușor Dan, primește colindători la Palatul Cotroceni
DEZVĂLUIRI Președinții răsturnați de Primăvara Arabă, unde sunt ei acum? Au trecut 15 ani de când un tânăr văzător tunisian, a cărui căruță a fost confiscată de poliție, a „aprins” lumea arabă
12:51
Președinții răsturnați de Primăvara Arabă, unde sunt ei acum? Au trecut 15 ani de când un tânăr văzător tunisian, a cărui căruță a fost confiscată de poliție, a „aprins” lumea arabă

Cele mai noi