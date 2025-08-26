Prima pagină » Actualitate » Gheorghe Piperea – Ce opoziție face AUR? | „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”

Gheorghe Piperea – Ce opoziție face AUR? | „Ai aflat! cu Ionuț Cristache"

Luiza Dobrescu
26 aug. 2025, 14:27, Actualitate
Gheorghe Piperea - Ce opoziție face AUR? |
Actualizări
16:28

Da, vom avea candidat la Primăria Capitalei

Ne înțelegem foarte bine cu dl Lazarus, nu și cu cealaltă parte. Dna Șoșoacă. Sunt absolut convins că Simion va reuși să le colecteze semnăturile SOS și POT pentru că altfel nu vom avea moțiune de cenzură.

Da, cu siguranță(vor pune candidat la Primăria Capitalei). A spus că urmează să facă un sondaj intern cu nume din partid și din afara partidului.

 

16:25

Pe 1 decembrie, avem congres

Categoric, el(George Simion) va rămâne președinte. Pe 1 decembrie, avem congres și președintele se va schimba. Locul lăsat liber de dl Claudiu Târziu(țintește Piperea). Va fi cu siguranță o alianță la guvernare.

16:22

Variante de premier din partea AUR

Variante de premier din partea AUR: Gheorghe Piperea, Petrișor Peiu și Marius Lulea.

Poate că poporul român avea nevoie să treacă prin acest purgatoriu al anulării alegerilor ca să se trezească în conștiință.

Majoritatea lucrurilor pe care le spune(Călin Georgescu) mi se pare că sunt copiate din cărți. Are o intonație mișto.

Este infinit mai bun, ca speach, decât Nicușor Dan, Bolojan…

Nu. Categoric.(nu-l convinge Călin Georgescu cu ce spune)

16:20

Relația AUR-Călin Georgescu

Cred că sunt aceleași relații ca și până acum. Din perspectiva dlui Georgescu, îl văd ca pe un om care nu mai vrea să fie implicat în politică.

Poporul are nevoie de un lider carismatric care să-i susțină în momentele grele.(la Broșteni)

Toată deschiderea în continuare pentru dl Georgescu. Din partea cealaltă, nu cerd că este aceași deschidere.

Consider că este o pierdere de oportunitate să-l propui pe Georgescu. Eu nu voi vota.

16:17

Nu cred că se va putea colabora cu dl Georgescu

Georgescu a spus de nenumărate ori că nu mai este interesat de politică.

În reptate rânduri, George Simion a spus că dacă i se va oferi posibilitatea spă intre la guvernare este dacă va fi Georgescu premier. Această posibilitate este încă deschisă.

Cred că nu este o idee bună. Nu va accepta nimeni să-l pună premier. Nicușor Dan nu-l va desemna. Nu cred că se va putea colabora cu dl Georgescu(Călin).

Nu este un om de echipă.

16:11

Pricopie vituperează împotriva și cere scoaterea AUR în afara legii

Noi știam că votul pentru Smion, în diaspora, este de 80%. N-a fost. A fost de vreo 50%.

A spus că a recunoscut înfrângerea ca să evite vărsarea de sânge.

Pricopie vituperează împotriva și cere scoaterea AUR în afara legii.

N-am nicio emoție căcei 5,4 miloane de oameni care au votat cu Simion încă mai cred în democrație. Asta înseamnă cu vom ieși în stradă alături de profesori și de alți salariați.

16:08

Credea că nu mai este nimic de făcut, prin simplul fapt că este cu Nicușor

Motivul pentru care a stat mai mult în străinătate, mi se pare că a fost o greșeală strategică. (George Simion)

Ne-a spus ulterior că credea că nu mai este nimic de făcut, prin simplul fapt că este cu Nicușor. Ăsta este motivul pentru care s-a dus în Polonia, în Italia, în Franța, ca să facă niște legături de politică externă. Și el a recunoscut că a fost o eroare de calcul.

15:59

La AUR, există înfrângeri care pregătesc o victorie

Au fost discuții formale sau informale în care s-au luat și măsuri.

Este un lider carismatic care poate să scoată oamenii în stradă. Paharul de care vorbim este ope 2/3 plin.(George Simion)

Cu așa ceva nu poți să ai o schimbare totală a conducerii unui partid. Nu este un eșec total. Există înfrângeri care pregătesc o victorie.

Cred că a fost suficient de dărâmat încât să fi și învățat ceva din asta. Chestiunea cu cei 500.000 de bugetari care să fie dați afară. Și ăla a fost un autogol, cel cu casele la 35.000 de euro.

15:57

Va veni vreodată AUR la guvernare?

Numai prin alegeri anticipate. Nu va fi un alt guvern, că n-o să-și asume nimeni măsurile moșmondite.

Cu PSD non-Ciolacu și non- Grindeanu. Acel PSD care o vreme a ținut piept asaltului progresiștilor.

15:51

Înainte de acest război, Ucraina era în Europa a doua cea mai coruptă țară

Înainte de acest război, Ucraina era în Europa a doua cea mai coruptă țară și cea mai oligarhică. Acum discutăm de o țară care nu mai are un președinte legitim. Ursula von der Leyen a dat 800 mld. euro Ucrainei, acum câteva zile.

15:46

Parlamentul European a dat în judecată UE, la Curtea Europeană

Miercuri, Parlamentul European a dat în judecată UE, la Curtea Europeană a UE ca să anuleze acest program de înarmare de 150 mil. de euro.

18 din 27 state care au spus că vor să li se dea banii pentru a putea fabrica arme pentru a apăra Europa.

Mai toți banii aceștia se vor duce în Franța, Germania și un pic în Polonia.

Putin este un dictator pe care eu îl detest. Nu mă interesează el ca personaă, mă interesează stilul în care manipulează o lume și conduce o țară.

Există 3 jandarmi mondiali: SUA, China și Rusia.

15:42

Moțiunea împotriva Ursulei von der Leyen

Până și colegii europarlamentari care n-au votat sau au votat împotrivă, a rezultat că bine am făcut în discuțiile face to face.

Deși voturile au fost 175 pentru moțiunea mea, au fost 130 de europarlamentari care erau în sală nu au votat deloc. Nu au vrut să se asocieze cu Ursula von der Leyen.

Reproșul: s-a transformat UE în URSS.

15:39

SUA și UE numesc democrația din România un regim hibrid

Șică Orban a venit cu legea Bugetului pe care și-a asumat răspunderea. Și-a mers la Curtea Constituțională a spus este ok ce-a făcut OIrban. Atât de ok a fost că toate măsurile acelea au fost moidificate în următoarel 6 luni.

Aceasta nu este o democrație funcțională. Și SUA și UE numesc democrația din România un regim hibrid.

Este stricată democrația(la Occident).

15:33

Guvernul Bolojan pică în decembrie sau chiar mai devreme

Nu cred că PNL este cel care i-a dat mandat lui Ilie Bolojan. În realitate, mandatul și l-a luat de la un partid care are 12%.

Nu înțeleg de ce s-ar considera că are un mandat dl Bolojan.

PSD care face un balet absolut incredibil în ultimele săptămâni. Încearcă să pară băiatul bun.

În decembrie(dispare Guvernul Bolojan), chiar mai devreme. Am senzația că apare o râcă între PSD și PNL, pe chestiunea cu mandatul pentru Primăria Capitalei.

Noi facem moțiune de cenzură, probabil, săptămâna viitoare.

15:30

Dacia Renault este pur și simplu abonată la ajutoare de stat

Dacia Renault este pur și simplu abonată la ajutoare de stat. Cred că în toți cei 5 ani de zile, de la pandemie, Renault a fost pe lista de ajutoare de stat.

România nu este o țară falimentară, este o țară falimentată.

15:27

Are pregătiți 2 mld lei ajutoare de stat pentru aceste firme care fac evaziune fiscală

Șocul major pe care l-am avut săptămâna trecută a fost să aflu că în acest Pachet 2(vom depune moțiune obligatoriu) este un fel de amnistie fiscală pentru evaziune fiscală și optimizare fiscală.

Este și propunerea ca impozitul acela pe cifra de afaceri să fie eliminat în favoarea acestei amnistii fiscale.

Statul român are pregătiți 2 mld lei ajutoare de stat pentru aceste firme care fac evaziune fiscală.

15:25

Te lovești de un zid de-ăsta de opacitate

Când vrei să faci același lucru cu oameni ca Țoiu, Bolojan, Moșteanu…te lovești de un zid de-ăsta de opacitate. (să verifici ce studii și unde le au)

15:21

Este Nicușor Dan absolvent de Sorbona?

Nu. Facultatea pe care a absolvit-o domnia sa, probabil că este și doctor în Matematică. Facultatea pe care a absolvit-o se numea Paris 13. Apoi s-a numit Sorbona 13.

Este un fel de pe jumătate fake. Este ca și când ai cumpăra niște adidași de pe Temu pe care scrie Adidas dar de fapt sunt Adibas.

Există în AUR oameni care chiar au absolvit astfel de facultăți: Sorbona, Standford..

N-a terminat nicio Sorbona. Se numea Paris 13. Sorbona se numște din 2013.

15:17

Este vorba despre dispoziții din CEDO

Legea 161/2003, să fie extinsă și să asimilăm soției demnitarului. Ar fi un pic cam împotriva Constituției și aș prefera să n-o facem. Este vorba despre dispoziții din CEDO care opresc astfel de manifestări.

Ce nu știe lumea este că fundațiile/asociațiile se supun unor reglementări, Codul Civil, care spun că scopul este ilicit/imoral/împotriva interesului public, atunci orice persoană interesată poate cere judecătorului să dizolve persoana juridică.

15:12

Anunțăm o acțiune de v3rificare a averii

Știm ce este de făcut. Am cam ieșit în stradă și vom ieși alături de oameni în stradă, în septembrie, când sindicatele poate se țin de cuvânt de data aceasta și vor face grevă generală.

Strategia noastră este alta. Are un pas suplimentar de făcut, îniante de a se cere suspendarea.

Faptele de care sunt de natura a suspenda un președinte trebuie să fie mai grrave decât astfel de afirmații de copil.

În septmebrie, urmează să expire niște mandate de șefi în procuratură, șui dacă va avea intenția să intervină, atunci alea sunt fapte grave. E o procedură care trebuie să treacă întâi prin Parlament.

E o lege din 1996, privind controlul averilor, care spune că și averea președintelui poate fi cercetată. Este vorba despre acele donații pe care le-a primit în campania electorală pentru prezidențiale. Nu știm ce s-a întâmplat, cine i-a făcut aceste donații.

Să verificăm care emmajoritatea parlamentarilor care-l mai susține și apoi să vedem ce spune.

15:09

Sesiunea de ajutoare de stat e mai mare, e de 2 mld de lei

Noi(AUR) chiar avem o strategie. Astăzi, a fost un eveniment care m-a enervat extrem de tare.

S-a anunțat că ieri s-a acordat 160 mil lei, de la statul român, pentru Dacia și Draxlmeier.

Astăzi am aflat că sesiunea de ajutoare de stat e mai mare, e de 2 mld de lei.

Vom elimina ideea de a elimina ajutoprul de stat.

15:07

N-avem un program. Avem vorbe

Și în calitate de primar general al Capitalei, dispărea câte 2-3 săptămâni ;i și-a atras și porecla pusă de oamenii lui, „Mesia din debara”.

N-avem un program. Avem vorbe.

Se confirmă toate aceste bănuuieli că noi nu avem o direcție, mergem după cum bate vântul.

14:27

E suspendabil Nicușor Dan?

Nu e suspendabil chiar mâine, nici în decembrie. Se pare că românuol s-a obișnuit să voteze cu victima. A pune problema asta, s-ar putrea să-l transforme în erou. În România, se inversează aceste posturi. Victima devine agresor și invers.

Dl Nicușor Dan pare că este un foarte bun manipulator al publicului. Folosește foarte bine pauza hipnotică. Dacă vă uitați la Hitler, folosea foarte bine pauza hipnotică.

Această pauză hipnotică este foarte periculoasă în psihologia maselor. De fapt, la el, e o chestie naturală. Nu o stăpânește. Inteligența artificială când nu știe, îți spune thinking…thinking…

„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache”, de marți, 26 august, a fost live pe Gândul, de la ora 15.00.

Invitatul emisiunii a fost europarlamentarul AUR, Gheorghe Piperea.

Emisiunea a putut fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.

Piperea, felicitat de membrii Parlamentului European pentru moțiunea de cenzură împotriva Ursulei: „Au spus: foarte bine ai făcut”
16:06
Piperea, felicitat de membrii Parlamentului European pentru moțiunea de cenzură împotriva Ursulei: „Au spus: foarte bine ai făcut”
VIDEO Gheorghe Piperea: „Parlamentul European a dat în JUDECATĂ Comisia Europeană”
15:59
Gheorghe Piperea: „Parlamentul European a dat în JUDECATĂ Comisia Europeană”
