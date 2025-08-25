15:47

Eu aș lăsa să câștige forțele pro-ruse în Republica Moldova. Vorbim de o mașinărie moscovită care și-a propus să arate cât de nedemocratic este Occidentul.

Maia Sandu nu are șanse să câștige alegerile parlamentare. Nu poți să păcălești realitatea…

Moldovenii sunt proeuropeni cu ițari și căciulă? Pe Bolojan nu-l huiduie nimeni în Republica Moldova. Ei (Nicușor Dan, Ilie Bolojan) nu au exercițiul mulțimii.