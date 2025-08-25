🚨 Ion Cristoiu: Ce facem cu Nicuşor Dan? Ai aflat! Cu Ionuț Cristache

Până să ajungă președinte, ați văzut ceva ciudat la Nicușor Dan?
Înseamnă că e un plan. Poate l-a sponsorizat Hrebenciuc din pensie. Omul acesta (n.r. Nicușor Dan), independent, este cel mai sponsorizat candidat.
Până să ajungă președinte, ați văzut ceva ciudat la Nicușor Dan?
Înseamnă că e un plan. Poate l-a sponsorizat Hrebenciuc din pensie. Omul acesta (n.r. Nicușor Dan), independent, este cel mai sponsorizat candidat.
Ei nu au nicio vină. Grindeanu acceptă să intre la guvernare. El nu s-a gândit când i-a adus pe ăștia?
La ora actuală, USR cucerește puterea. Încet, încet, USR ocupă ministere-cheie.
Principala victimă a ascensiunii USR e PNL. PNL dispare.
Eu aș lăsa să câștige forțele pro-ruse în Republica Moldova. Vorbim de o mașinărie moscovită care și-a propus să arate cât de nedemocratic este Occidentul.
Maia Sandu nu are șanse să câștige alegerile parlamentare. Nu poți să păcălești realitatea…
Moldovenii sunt proeuropeni cu ițari și căciulă? Pe Bolojan nu-l huiduie nimeni în Republica Moldova. Ei (Nicușor Dan, Ilie Bolojan) nu au exercițiul mulțimii.
Bolojan are un rol: rolul lui Petre Roman în 1991, a făcut terapia de șoc. Cine a venit după Petre Roman? Stolojan.
În vara lui 91 a dat drumul între o noapte la toate prețurile. S-a creat o tensiune care a fost rezolvată. Petre Roman a fost forțat. Stolojan a fost mai rău după el. Cel care o să vină după o să fie și mai rău.
Bolojan șe teme. El se simte bine în Moldova. Bolojan și Nicușor au ordin să se ocupe de Republica Moldova.
Nicușor Dan e o piesă, nu ar putea conduce acest partid. Chiar e nevoie de acest partid, de alternativă. Aceste partide scapă de etichete și ajung la putere. Actualele partide sunt în moarte clinică.
Oamenii care au votat suveranismul vor ca un astfel de partid să ajungă la putere.
Electoratul suveranist rămâne cu Georgescu, restul a descoperit că a votat AUR degeaba.
În istoria din ultimii 20 de ani, ministrul de Externe a fost o nulitate. Oana Țoiu încearcă o schimbare de paradigmă.
Nu toți cei care au votat cu Georgescu sau Simion au atestări de suveraniști. Succesul lui Călin Georgescu este o tendință.
Acest proiect are o șansă de succes urișă. Am un nucleu de suveraniști care a adunat un electorat imens.
Se pune problema formării unui partid nou, care să pună pe primul plan conservatorismul. Acest partid este trumpist. Trumpismul este conservatorism.
Avem o paralizie care se poate rezolva prin anticipate sau un nou partid conserator.
Dan e principalul beneficiar al viitorului partid conservator.
Nicușor Dan a vrut să transmită că e familist și conservator.
Nu are voie să-și exploateze în scop electoral copiii… a fost în mina română. Trebuie să intervină Protecția Copilului.
Clipuri de publicitate politică: mesajul e să transmită că e tătic. Nu se duce la Ziua Marinei, dar se duce la slujbă.
Ce a urmărit?
Este vorba de o campanie plătită. Nicușor Dan stă foarte prost în sondaje. Îl imită pe Vance și Musk. Mesajul lui Nicușor Dan e că este familist.
Nicușor Dan a fost însoțit de o echipă de filmare. Nu avem de a face cu un om care a fost în concediu.
El și-a propus să realizeze niștre clipuri electorale, asemănătoare cu cele din campanie. Nu e vorba de un concediu la care a louat o cameră cu el. El are un scenariu. Avem dovada clară de exploatarea copilului. Din punct de vedere legal este o infracțiune.
„Ai Aflat! cu Ionuț Cristache” începe luni, 25 august, de la ora 15.00, live pe Gândul.
Invitatul emisiunii este Ion Cristoiu, scriitor și publicist.
Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul.
AUTORUL RECOMANDĂ: