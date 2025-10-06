Prima pagină » Actualitate » Gigi Becali, euforic după 1-0 cu Universitatea Craiova: „REMONTADAAA! Campionaaat!”

Gigi Becali, euforic după 1-0 cu Universitatea Craiova: „REMONTADAAA! Campionaaat!”

06 oct. 2025, 08:46, Actualitate
Gigi Becali, euforic după 1-0 cu Universitatea Craiova: „REMONTADAAA! Campionaaat!”
Gigi Becali, euforic după 1-0 cu Universitatea Craiova: „Remontadaaa! Campionaaat!”

Victoria din derby-ul cu Universitatea Craiova, 1-0, l-a determinat pe finanțatorul FCSB să anunțe revenirea echipei sale în bătălia pentru campionat. Chiar dacă deținătoarea la zi a titlului încă mai tremură pentru prezența în play-off, Gigi Becali vorbește euforic despre „remontadaaa!” și „campionaaat!”.

FCSB s-a impus cu 1-0 în fața Universității Craiova, meci disputat duminică seară, 5 octombrie, pe Arena Națională, în etapa a 12-a a Superligii.

Unicul gol al partidei a fost marcat de Florin Tănase, din penalty.

Florin Tănase a înscris singurul gol al derby-ului FCSB - Universitatea Craiova

Florin Tănase a înscris singurul gol al derby-ului FCSB – Universitatea Craiova

Becali: „Sunt foarte mulțumit”

Imediat după terminarea partidei, Becali a intervenit telefonic la Digi Sport și a lăudat prestația formației sale.

„Sunt foarte mulțumit. Dacă am 10-1 la cornere, cum să fiu? 10-1 a fost la cornere. Au avut vreun șut pe poartă? A apărat un șut Târnovanu? Aia care a fost lobată doar… Din moment ce avem și încă un 11 metri, eu sunt foarte mulțumit.

Am câștigat, remontada! Campionaaat! Remontadaaa! La Europa o să vedeți, chiar că am încredere mare. Depinde cu cine jucăm înainte de Bologna și cu cine după. Nu mai joci cu Craiova, era meci important, făcea 17 puncte, la revedere! Acum sunt 5, după înjumătățire. Echipa are reacție, se vede, jucăm fotbal, s-a descătușat. Acum vom juca mult mai dezinvolt cu echipele mai mici.

Dacă ratează un jucător 11 metri cum să fiu supărat? El a vrut să rateze? Tănase a câștigat meciul. Niciodată nu m-am supărat pe niciun jucător când a ratat penalty, nu are nicio vină. Altceva e să ratezi, altceva e să dai mingea la adversar, să nu alergi”, a reacționat latifundiarul din Pipera.

Atac cu talpa la Alibec

În schimb, Gigi Becali l-a criticat, din nou, pe Denis Alibec, reproșându-i atitudinea din teren și jocul prestat.

„Alibec era supărat, l-am băgat și ce a făcut? Ce faci, mă, dormi pe teren? Bîrligea, chiar dacă nu joacă bine, se bate. Eu aveam nevoie să faci presing și să ții de scor. L-am băgat și pe Thiam, la fel. Ce faci, mă, pierzi mingile?

Stoian era problema că, dacă îl băga pe Baiaram și face un atac întârziat Pantea, că el le cam face, ia roșu. Din cauza lui Baiaram l-am schimbat. Banda dreaptă nu avea putere, trebuia să fim puternici acolo, să câștigăm duelurile. Voiam Cisotti într-o bandă și Miculescu în cealaltă. Să câștigăm duelurile. Nu am avut emoții. Au fost niște greșeli, de asta au avut ocaziile, dar simțeam echipa că e motivată. Vedeam Olaru, care nu a jucat prea bine, dar vedeam motivația, alearga de nebun. La fel și Tănase”, a mai precizat patronul FCSB.

„Craiova e principalul oponent. Cine să fie? Niciodată Rapid. Rapid e pe 1, dar nu are calitate. Eu nu mă bat la titlu, mă bat pentru play-off. Dacă ajung în play-off, numai de Craiova mi-e frică. Eu acum nu vreau să vorbesc decât de play-off, așa v-am promis. Ce fac? Câștig un meci și acum ridic nasul sus. Remontadaaa!” – Gigi Becali

Citește și

LIVE UPDATE RĂZBOI în Ucraina, ziua 1321. Zelenski critică Occidentul pentru lipsa de „răspunsuri reale” în fața atacurilor masive ale Rusiei
09:15
RĂZBOI în Ucraina, ziua 1321. Zelenski critică Occidentul pentru lipsa de „răspunsuri reale” în fața atacurilor masive ale Rusiei
POLITICĂ Sindicaliștii din Guvern vor demisia lui „Don Quijote birocratic”-Mihai Jurca, pentru că a transformat curtea Palatului Victoria în garaj privat
09:06
Sindicaliștii din Guvern vor demisia lui „Don Quijote birocratic”-Mihai Jurca, pentru că a transformat curtea Palatului Victoria în garaj privat
ACTUALITATE Mâncarea care „hidratează şi încălzeşte, hrăneşte şi satură”, potrivit medicului nutriționist Mihaela Bilic
08:53
Mâncarea care „hidratează şi încălzeşte, hrăneşte şi satură”, potrivit medicului nutriționist Mihaela Bilic
ACTUALITATE Ce înseamnă noul ciclon și ce temperaturi aduce. România va fi traversată de frig, vânt puternic, ploi abundente și ninsori la munte
08:28
Ce înseamnă noul ciclon și ce temperaturi aduce. România va fi traversată de frig, vânt puternic, ploi abundente și ninsori la munte
LIVE UPDATE RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 731. Israelul trimite negociatori în Egipt pentru discuții cu Hamas
08:09
RĂZBOI în Orientul Mijlociu, ziua 731. Israelul trimite negociatori în Egipt pentru discuții cu Hamas
ACTUALITATE Accident mortal în Dâmbovița. Două victime încarcerate, una a decedat pe loc
08:06
Accident mortal în Dâmbovița. Două victime încarcerate, una a decedat pe loc
Mediafax
Putin avertizează SUA în privința furnizării rachetelor Tomahawk Ucrainei: „Va duce la distrugerea relațiilor noastre”
Digi24
„Sunt un lord al războiului”. Cum a reușit un antreprenor din Silicon Valley să atragă atenția Pentagonului pentru o armă anti-dronă
Cancan.ro
Prezentatoarea TV a murit după ce a sărit de la etajul 3, ca să scape de hoții care i-au intrat în casă
Prosport.ro
O medaliată olimpică a încins internetul! Ce fotografii a putut să posteze
Adevarul
Doi matematicieni francezi susțin că au dovada existenței lui Dumnezeu, bazată pe știință
Mediafax
Două tinere au fost reținute după ce au furat haine dintr-un magazin din Capitală și au agresat două angajate
Click
Salarii de până la 8.000 de euro și cazare gratuită. Sute de locuri de muncă disponibile în cea mai bogată țară din Europa
Wowbiz
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
Antena 3
Un priveghi în Argentina s-a transformat în șoc când „mortul” a intrat pe ușă: ”Sunt viu”
Digi24
Cum a ajuns cancerul de colon să afecteze tot mai mulți tineri și care este cauza principală, indicată de studii
Cancan.ro
România, LOVITĂ de un nou ciclon mediteranean! Ce se întâmplă începând de duminică, 5 octombrie 2025
Ce se întâmplă doctore
Recunoşti fetiţa din imagine? E una dintre cele mai adorate artiste de la noi. Nici nu-ți dai seama din prima!
observatornews.ro
SURSE: Cine vor fi noii consilieri ai lui Nicuşor Dan. "Am nume pentru multe domenii"
StirileKanalD
Acum s-a aflat de ce a murit de fapt Andreea Cuciuc! NU a fost ACCIDENT!
KanalD
Primul mesaj transmis de nepotul lui Nicolae Botgros de pe patul de spital. Care este starea sa de sănătate în prezent
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Dacia pregătește dezvăluirea unui nou model: „Mic, dar construit ca un gigant” – TEASER
Descopera.ro
ADEVĂRUL nespus despre AUTISM
Capital.ro
Băsescu dezvăluie de ce s-au anulat alegerile prezidențiale din 2024: Nu mă convinge nimeni că Georgescu e omul rușilor
Evz.ro
Vreme foarte rea în următoarele zile. Revin ninsorile și ploile abundente
A1
Când și de ce a renunțat Nicoleta Luciu la silicoane. Vedeta a slăbit, însă nu vrea să se oprească aici
Stirile Kanal D
Ce să faci dacă ai imunitatea scăzută și te îmbolnăvești des, mai ales în sezonul rece! Foarte important!
Kfetele
Femeia româncă, stabilită în Italia, condusă pe ultimul drum după aproape 9 luni de când s-a stins din viață! Motivul și desfășurarea evenimentelor sunt de-a dreptul șocante
RadioImpuls
Fiul Tinei Turner a murit la vârsta de 67 de ani! Cu ce probleme de sănătate se confrunta Ike Turner Jr.?
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Bulă, ți-ai surprins părinții făcând amor?
Descopera.ro
Un tablou celebru al lui Rene Magritte, scos la licitație la Paris
EXTERNE FRANȚA are un nou GUVERN/ Prim-ministrul se confruntă cu o criză politică odată cu anunțarea echipei sale
08:12
FRANȚA are un nou GUVERN/ Prim-ministrul se confruntă cu o criză politică odată cu anunțarea echipei sale
POLITICĂ Grindeanu bagă PSD în ședință. Reforma administrației și alegerile pentru Capitală, pe masa social-democraților
08:00
Grindeanu bagă PSD în ședință. Reforma administrației și alegerile pentru Capitală, pe masa social-democraților
POLITICĂ Traian Băsescu: „Ce se întâmplă cu partidele astea este comic. Ce fac ele este împotriva Constituției”
07:41
Traian Băsescu: „Ce se întâmplă cu partidele astea este comic. Ce fac ele este împotriva Constituției”
ACTUALITATE Traian Băsescu: „Anularea alegerilor a fost o afacere românească. Nu mă poate convinge nimeni că Georgescu e omul rușilor”
07:39
Traian Băsescu: „Anularea alegerilor a fost o afacere românească. Nu mă poate convinge nimeni că Georgescu e omul rușilor”
EXTERNE Săptămâna Premiilor Nobel: începe anunțarea celor mai prestigioase distincții din lume
07:35
Săptămâna Premiilor Nobel: începe anunțarea celor mai prestigioase distincții din lume
ACTUALITATE 6 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Emerich Dembrovschi împlinește 80 de ani, Cleopatra Stratan 23/ Instagram împlinește 15 ani de la lansare
07:15
6 OCTOMBRIE, calendarul zilei: Emerich Dembrovschi împlinește 80 de ani, Cleopatra Stratan 23/ Instagram împlinește 15 ani de la lansare