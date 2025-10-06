Gigi Becali, euforic după 1-0 cu Universitatea Craiova: „Remontadaaa! Campionaaat!”

Victoria din derby-ul cu Universitatea Craiova, 1-0, l-a determinat pe finanțatorul FCSB să anunțe revenirea echipei sale în bătălia pentru campionat. Chiar dacă deținătoarea la zi a titlului încă mai tremură pentru prezența în play-off, Gigi Becali vorbește euforic despre „remontadaaa!” și „campionaaat!”.

FCSB s-a impus cu 1-0 în fața Universității Craiova, meci disputat duminică seară, 5 octombrie, pe Arena Națională, în etapa a 12-a a Superligii.

Unicul gol al partidei a fost marcat de Florin Tănase, din penalty.

Becali: „Sunt foarte mulțumit”

Imediat după terminarea partidei, Becali a intervenit telefonic la Digi Sport și a lăudat prestația formației sale.

„Sunt foarte mulțumit. Dacă am 10-1 la cornere, cum să fiu? 10-1 a fost la cornere. Au avut vreun șut pe poartă? A apărat un șut Târnovanu? Aia care a fost lobată doar… Din moment ce avem și încă un 11 metri, eu sunt foarte mulțumit.

Am câștigat, remontada! Campionaaat! Remontadaaa! La Europa o să vedeți, chiar că am încredere mare. Depinde cu cine jucăm înainte de Bologna și cu cine după. Nu mai joci cu Craiova, era meci important, făcea 17 puncte, la revedere! Acum sunt 5, după înjumătățire. Echipa are reacție, se vede, jucăm fotbal, s-a descătușat. Acum vom juca mult mai dezinvolt cu echipele mai mici.

Dacă ratează un jucător 11 metri cum să fiu supărat? El a vrut să rateze? Tănase a câștigat meciul. Niciodată nu m-am supărat pe niciun jucător când a ratat penalty, nu are nicio vină. Altceva e să ratezi, altceva e să dai mingea la adversar, să nu alergi”, a reacționat latifundiarul din Pipera.

Atac cu talpa la Alibec

În schimb, Gigi Becali l-a criticat, din nou, pe Denis Alibec, reproșându-i atitudinea din teren și jocul prestat.

„Alibec era supărat, l-am băgat și ce a făcut? Ce faci, mă, dormi pe teren? Bîrligea, chiar dacă nu joacă bine, se bate. Eu aveam nevoie să faci presing și să ții de scor. L-am băgat și pe Thiam, la fel. Ce faci, mă, pierzi mingile?

Stoian era problema că, dacă îl băga pe Baiaram și face un atac întârziat Pantea, că el le cam face, ia roșu. Din cauza lui Baiaram l-am schimbat. Banda dreaptă nu avea putere, trebuia să fim puternici acolo, să câștigăm duelurile. Voiam Cisotti într-o bandă și Miculescu în cealaltă. Să câștigăm duelurile. Nu am avut emoții. Au fost niște greșeli, de asta au avut ocaziile, dar simțeam echipa că e motivată. Vedeam Olaru, care nu a jucat prea bine, dar vedeam motivația, alearga de nebun. La fel și Tănase”, a mai precizat patronul FCSB.