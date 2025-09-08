Prima pagină » Actualitate » Giovanni Becali știe cine este favorită să câștige Liga 1. „Și-ar permite să piardă 2 meciuri în play-off”

08 sept. 2025, 11:35, Actualitate
Giovanni Becali vede o favorită clară în lupta pentru titlu în Liga 1, iar aceasta nu este echipa vărului Gigi, FCSB. În opinia cunoscutului impresar, Universitatea Craiova pornește cu prima șansă, după startul excelent de sezon avut.

FCSB și CFR Cluj au început dezamăgitor actuala ediție de campionat și le va fi greu să recupereze distanța față de gruparea olteană.

Craiova, neînvinsă în campionat

Universitatea Craiova nu a pierdut niciun meci în campionat în primele opt etape, aspect remarcat și de specialiștii din fotbal.

Giovanni Becali a analizat lupta la titlu și a transmis un mesaj clar: FCSB și CFR Cluj au o misiune aproape imposibilă în încercarea de a mai ajunge din urmă formația antrenată de Mirel Rădoi. Universitatea Craiova nu are nicio înfrângere în actualul sezon de Liga 1 și conduce detașat în fruntea clasamentului.

Ca să nu rămână în urma oltenilor, cele două mari rivale trebuie să folosească și în campionat jucătorii de bază, crede Giovanni Becali.

„Craiova este candidată la titlu. Va fi greu pentru FCSB și pentru CFR. Vor ajunge în play-off, asta e sigur. Dar, dacă se continuă în ritmul acesta, cu diferența asta de puncte, e greu să îi prinzi. Craiova și-ar permite să piardă 2 meciuri în play-off, dar asta înseamnă să le câștige ceilalți pe ale lor. E o diferență foarte mare.

Eu cred că atât CFR, cât și FCSB trebuie să joace cu cel puțin 7-8 jucători din echipa de bază meciurile din campionat. Englezii ce să mai zică? Joacă 80 de meciuri pe an și noi… Nu, domne, că trebuie să îi menajăm! Uită-te la Dan Petrescu, că joacă cu echipa a 2-a! Joacă cu 8 jucători din prima echipă! Uită-te unde ești! Și echipele din Anglia, când joacă în Cupa Ligii, Cupa Angliei… Ei pun 4-5, dar titularii sunt toți pe bancă. Dacă e ceva și sunt conduși, intră în minutul 60-70 și schimbă tabela, schimbă rezultatul. La noi, nu domne, două echipe!

Nucleul unei echipe trebuie să fie de minim 6-7 jucători!”, a declarat Giovanni Becali, potrivit fanatik.ro.

După 8 etape în Liga 1, Universitatea Craiova a acumulat 20 de puncte, având 6 victorii și 2 remize. FCSB și CFR au același număr de puncte, 6, dar cu un meci în minus pentru clujeni.

