Grindeanu acuză voalat premierul Bolojan și ministrul Finanțelor că se bucură de încasările în plus din prețurile carburanților.

„Nu guvernezi pentru date contabile” spune Grindeanu, la Brăila, după consultările cu social-democraţii din teritoriu.

În declaraţiile de duminică, lderul social-democraţilor acuză voalat pe Ilie Bolojan şi pe Alexandru Nazare că „încasează mult la bugetul de stat pe ce se adaugă în plus din prețul carburanților”.

„Știu că în această perioadă se încasează mult la bugetul de stat pe ce se adaugă în plus din prețul carburanților. Și știu că unora care stau doar și privesc guvernarea României doar din punct de vedere contabil s-ar putea să le placă. Dar guvernezi pentru oameni, nu pentru datele contabile”, spune Grindeanu.

Preşedintele PSD lansează şi o somaţie pentru cei doi oficiali guvernamentali.

„Să adopte urgent măsurile prin care se atenuează acest șoc al creșterii prețurilor și românii să beneficieze de tot ceea ce beneficiază toți europenii” transmite Grindeanu. Somez încă o dată prim-ministrul, ministrul Finanțelor și guvernul în ansamblu să adopte urgent măsurile prin care se atenuează acest șoc al creșterii prețurilor și românii să beneficieze de tot ceea ce beneficiază toți europenii.”

Bogdan Ivan a propus de mai bine de trei săptămâni, în coaliție, în guvern, măsurile pentru redresarea crizei energetice

„Eu sper ca mâine să luăm măsuri și să începem să facem pași concreți și rapizi în guvern, să adoptăm măsurile pentru a ajuta românii să nu simtă atât de puternic șocul scumpirilor”. E prea mult”, mai spune Grindeanu.

