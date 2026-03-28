Val de critici de la Grindeanu pe programul de înarmare SAFE: Unde se duc aceste miliarde?”

Luiza Dobrescu

PSD şi liderul Sorin Grindeanu nu ştiu pe ce se duc banii din SAFE. Aflat la o întâlnire de partid, la Târgovişte, liderul social-democraţilor a reluat tema destinaţiei fondurilor pe apărare.

„Nu-mi place să aud despre acest program numit SAFE din surse” spune cel de-al treilea om în stat şi preşedintele celui mai mare partid din coaliţie.

„Dacă pe 4 miliarde știm ce se întâmplă, că se construiesc autostrăzi de la Pașcani la Siret și de la Pașcan la Unghieni, ăsta e un lucru foarte bun.

Pe celelalte 11-12 miliarde cam nu știm ce se întâmplă. Și sunt bani luați împrumut”, a declarat Grindeanu recent.

El afirmă că banii înapoi îi vor da românii, „nu domnul Miruță, nici domnul Bolojan, nici domnul Nicușor Dan, nici chiar PSD”.

Grindeanu a reluat tema banilor SAFE, sâmbătă, la Târgovişte, când a fost întrebat cum de este posibilă o astfel de situaţie.

„Nu știu dacă acest program este pentru armament sau pentru a folosi în jur de 16 miliarde pentru industria de apărare.

Eu, ca președinte al Camerei Deputaților, a treia persoană din stat, vă spun că nu știu nimic despre acest program”, a declarat liderul PSD.

Grindeanu: „Un, două, trei miliarde se duc, să zicem, la cumpărături

Potrivit Ministerului Apărării, SAFE este un nou mecanism financiar al UE, garantat din fonduri UE.

A fost conceput pentru a sprijini statele membre care doresc să investească în industria de apărare.

Acest lucru se poate face prin achiziții publice comune axate pe capabilități militare prioritare și infrastructură cu dublă utilizare.

„Pot înțelege că un, două, trei miliarde se duc, să zicem, la cumpărături.

Dar restul de opt sau nouă miliarde trebuie investite în industria de apărare. Și aici, în județul Dâmbovița, aveți fabrici de apărare.

În afară de o mână de oameni, cine știe astăzi unde se duc aceste miliarde…. Și noi suntem cei care trebuie să le rambursăm”, a întrebat retoric Grindeanu, după Conferința Județeană a Ligii Aleșilor Locali Dâmbovițeni.

