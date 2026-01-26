Grindeanu: Pachetul de relansare economică este esențial dacă se vrea continuarea coaliției cu PSD. Ce spune despre reforma administrației

Președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat că nu vrea să renunțe la ideea de a adopta un pachet de „relansare economică”, și a amintit de ideea potrivit căreia rămânerea PSD în coaliție depinde de acest aspect. Grindeanu spune că PSD nu vrea să-și asume pachetul ca «marcă înregistrată» și insistă că deficitul bugetar trebuie redus prin susținerea economiei, nu prin creșterea taxelor.

Continuarea coaliției cu PSD depinde de pachetul de relansare economică

”Eu vreau să vă spun un lucru foarte clar şi l-am spus şi astăzi în coaliţie – a fost întărit punctul meu de vedere şi de către UDMR, de către domnul Kelemen Hunor – eu vă spun că PSD nu renunţă sub nicio formă la acest pachet de relansare economică. Noi am prezentat măsurile încă la începutul lunii septembrie, dacă vă aduceţi aminte, am invitat toate celelalte partide să vină cu propuneri. Am invitat ca lucrurile… pentru că nu suntem deţinători adevărului absolut, dar e clar că România are nevoie şi de aşa ceva. Pentru că de şase, şapte luni de zile noi vorbim doar de tăieri, de dat oamenii afară, de restructurări, de creşteri de TVA, de creşteri de impozite. Lucrurile acestea trebuie să înceteze şi trebuie să ne ocupăm şi de partea cealaltă. Iar acest pachet de relansare a economiei este extrem de important, din punctul nostru de vedere, şi este esenţial dacă se doreşte a se continua cu PSD-ul în interiorul acestei coaliţii”, a afirmat Sorin Grindeanu, luni seară, la România Tv.

Grindeanu a adăugat că este ușor să scazi deficitul prin creșteri de taxe și impozite și prin eliminări de investiții.

„Reducerile de deficit în mod corect se fac şi prin creştere economică, iar ceea ce propune PSD prin aceste măsuri ar duce implicit la creşterea economică. (…) Sunt absolut convins, şi îi dau dreptate preşedintelui Nicuşor Dan, că nu era nevoie să creştem TVA”, a menţionat liderul PSD.

